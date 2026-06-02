Ηράκλειο Κρήτης: Συνελήφθη 42χρονος επιχειρηματίας μετά την καταγγελία πρώην συντρόφου του για απειλή – Το σημείωμα που άφησε έξω από το σπίτι της

Συνελήφθη 42χρονος επιχειρηματίας στο Ηράκλειο Κρήτης, ο οποίος αναζητούνταν μετά την καταγγελία της 28χρονης πρώην συντρόφου του για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, έπειτα από αρχική διαφυγή του επιχειρηματία και κατά τη διάρκεια των ερευνών των αρχών.

Συνελήφθη πριν από λίγη ώρα ο 42χρονος επιχειρηματίας
Είχε αφήσει απειλητικό σημείωμα στην πρώην σύντροφό του έξω από το σπίτι της
  • Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στο Ηράκλειο για τον εντοπισμό 42χρονου επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας έπειτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του.
  • Αστυνομικοί μετέβησαν στην επιχείρησή του για τη σύλληψή του, ωστόσο ο επιχειρηματίας αντιλήφθηκε την παρουσία τους, επιβιβάστηκε στο όχημά του και αποχώρησε από το σημείο.
  • Κατά τη διαφυγή του φέρεται να παραβίασε φωτεινούς σηματοδότες και να προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ παραμένει αναζητούμενος.

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται πλέον ο 42χρονος επιχειρηματίας από το Ηράκλειο, ο οποίος αναζητούνταν μετά την καταγγελία της 28χρονης πρώην συντρόφου του για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (01/6), βάζοντας τέλος στις έρευνες των αστυνομικών για τον εντοπισμό του.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το βράδυ του Σαββάτου (30/5), όταν η γυναίκα προσέφυγε στις Αρχές, καταγγέλλοντας ότι ο πρώην σύντροφός της την παρενοχλούσε. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην καταγγελία της, ο 42χρονος φέρεται να είχε αφήσει έξω από την κατοικία της ένα χειρόγραφο σημείωμα, το οποίο περιείχε απειλητικό και υβριστικό περιεχόμενο εις βάρος της.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές Αρχές ξεκίνησαν άμεσα τις διαδικασίες για τον εντοπισμό του. Την Κυριακή αστυνομικοί μετέβησαν στο κρεοπωλείο όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο 42χρονος, ωστόσο εκείνος αντιλήφθηκε την παρουσία τους και κατάφερε να απομακρυνθεί πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, προκαλώντας την κινητοποίηση των Αρχών για τη σύλληψή του.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της επόμενης ημέρας και τελικά το απόγευμα της Δευτέρας οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Ο 42χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, καθώς η αρχική διαφυγή του επιχειρηματία είχε οδηγήσει σε ευρεία κινητοποίηση των αστυνομικών υπηρεσιών για τον εντοπισμό του.

Πηγή: Neakriti

