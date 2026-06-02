Κορινθιακός: Συναγερμός για άνδρα που αγνοείται – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης στον Κορινθιακό Κόλπο, στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου, για τον εντοπισμό ενός άνδρα που αγνοείται. Στις έρευνες συμμετέχουν επίγειες και θαλάσσιες δυνάμεις της αστυνομίας και του λιμενικού, καθώς και εναέρια μέσα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης μεγάλη επιχείρηση στον Κορινθιακό και ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή του Λουτρακίου, καθώς αγνοείται άνδρας, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν νωρίς το πρωί σήμερα.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, στις έρευνες εντοπισμού συμμετέχουν αστυνομία και λιμενικό Σώμα, “χτενίζοντας” σπιθαμή προς σπιθαμή τόσο την ξηρά όσο και τη θάλασσα.

Στις έρευνες συμμετέχουν και εναέρια μέσα, με ελικόπτερο να πραγματοποιεί συνεχείς πτήσεις πάνω από την περιοχή.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του άνδρα ή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η εξαφάνισή του.

