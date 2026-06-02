Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Με προβλήματα οι «αιώνιοι» στον πρώτο μεταξύ τους τελικό για την Basket League

Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί χωρίς τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στον πρώτο τελικό απέναντι στον Παναθηναϊκό, ενώ οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με τους Κώστα Σλούκα και Νίκο Ρογκαβόπουλο να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα.

Ο πρώτος τελικός της Stoiximan GBL θα διεξαχθεί την Τετάρτη στις 21:00, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες μπαίνουν στη σειρά με αγωνιστικά ζητήματα, καθώς οι προπονητές τους δεν είχαν όλους τους παίκτες διαθέσιμους στην τελική ευθεία της προετοιμασίας.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επιβεβαίωσε, στη διάρκεια της Media Day των «ερυθρόλευκων», ότι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί στην πρώτη αναμέτρηση. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και η ομάδα δεν θα πάρει ρίσκο με τη συμμετοχή του, καθώς ο παίκτης δεν έχει προπονηθεί.

«Ο Τάιλερ δεν θα παίξει αύριο. Ταλαιπωρείται από μία τενοντίτιδα. Προέρχεται από τη μεγάλη κούραση και τα ματς του καλοκαιριού με την Εθνική. Δεν έχει χτυπήσει, δηλαδή, απλά είναι από την κούραση. Επειδή δεν έχει προπονηθεί και ούτε θα προπονηθεί σήμερα, για το ματς με τον Παναθηναϊκό είναι εκτός», είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει, τη φετινή σεζόν στην Basket League, κατά μέσο όρο 22 λεπτά συμμετοχής. Ο γκαρντ του Ολυμπιακού καταγράφει 13,5 πόντους, με 41,4% στο δίποντο και 45,3% στο τρίποντο.

Προβλήματα και ο Παναθηναϊκός

Στην πλευρά του Παναθηναϊκού, ο Έργκιν Αταμάν δεν είχε στη διάθεσή του, στο κανονικό πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης, τους Κώστα Σλούκα και Νίκο Ρογκαβόπουλο. Οι δύο παίκτες ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ενόψει του Game 1 στο ΣΕΦ.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό και θέλει να κάνει το break, ώστε να αποκτήσει προβάδισμα στη σειρά των τελικών. Ο Κώστας Σλούκας είχε επιστρέψει στη δράση μετά από 38 ημέρες απουσίας στο Game 1 απέναντι στον ΠΑΟΚ, στη νίκη του Παναθηναϊκού στην παράταση, όμως δεν αγωνίστηκε στο Game 2 των ημιτελικών στην Πυλαία.