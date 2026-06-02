Ρούμπιο στο Κογκρέσο: Σκληρές ερωτήσεις για το Ιράν και την Κούβα – «Η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ»

Αντιμέτωπος με σκληρές ερωτήσεις για την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στο Ιράν αναμένεται να βρεθεί ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, κατά τη διάρκεια διαδοχικών ακροάσεων στο Κογκρέσο, καθώς η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης δοκιμάζεται από νέες αμοιβαίες επιθέσεις.

Ο πρώην γερουσιαστής των Ρεπουμπλικανών θα καταθέσει ενώπιον επιτροπών της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας για το ετήσιο αίτημα χρηματοδότησης του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ωστόσο, το ενδιαφέρον αναμένεται να επικεντρωθεί στον πόλεμο με το Ιράν και στις συνέπειές του για την αμερικανική εξωτερική πολιτική, αναφέρει το Associated Press.

Ερωτήματα για το κόστος και τους στόχους του πολέμου

Ο Ρούμπιο και άλλα μέλη της κυβέρνησης έχουν υπερασπιστεί την απόφαση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες στη σύγκρουση, παρά τις διαχρονικές δεσμεύσεις του ότι θα απέφευγε τους λεγόμενους «ατελείωτους πολέμους» στη Μέση Ανατολή.

Η υπεράσπιση αυτή έχει γίνει δυσκολότερη λόγω των μεταβαλλόμενων στόχων που έχει παρουσιάσει κατά καιρούς ο Αμερικανός πρόεδρος για τη σύγκρουση.

Ο Ρούμπιο είχε ήδη συμμετάσχει σε απόρρητη ενημέρωση βουλευτών λίγες ημέρες μετά τα πρώτα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με την οργή των Δημοκρατικών για την απουσία έγκρισης από το Κογκρέσο, αλλά και με την υποστήριξη της πλειονότητας των Ρεπουμπλικανών.

Ρωγμές στους Ρεπουμπλικανούς

Δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, μια μικρή αλλά αυξανόμενη ομάδα Ρεπουμπλικανών έχει αρχίσει να αμφισβητεί το οικονομικό κόστος και τις ευρύτερες επιπτώσεις της σύγκρουσης, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του φθινοπώρου.

Ο πόλεμος έχει επηρεάσει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου σε περιόδους ομαλότητας, συμβάλλοντας στην άνοδο των τιμών των καυσίμων.

Τον προηγούμενο μήνα, η Γερουσία προώθησε για πρώτη φορά νομοσχέδιο που θα υποχρέωνε τον Τραμπ να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη σύγκρουση. Η εξέλιξη αυτή κατέστη δυνατή όταν ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι συντάχθηκε με τους Δημοκρατικούς.

Παράλληλα, η Βουλή των Αντιπροσώπων είχε προγραμματίσει ψηφοφορία για αντίστοιχο ψήφισμα περί πολεμικών εξουσιών, όμως η ηγεσία των Ρεπουμπλικανών απέτρεψε την εισαγωγή του στην ολομέλεια όταν διαπίστωσε ότι δεν διέθετε επαρκείς ψήφους για να το καταψηφίσει.

Η Κούβα στο επίκεντρο των ερωτήσεων

Ο Ρούμπιο αναμένεται επίσης να δεχθεί ερωτήσεις για τη στάση της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στην Κούβα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει τον επόμενο στόχο της Ουάσιγκτον μετά την ολοκλήρωση των επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Παρά τις επαφές μεταξύ Αμερικανών και Κουβανών αξιωματούχων, ο Τραμπ και ο Ρούμπιο έχουν εντείνει τη ρητορική τους κατά της Αβάνας, ιδιαίτερα μετά την ανακοίνωση ποινικών κατηγοριών εναντίον του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο.

Ο σημερινός πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, χαρακτήρισε τις κατηγορίες πολιτικό τέχνασμα που αποσκοπεί στο να δικαιολογήσει μια πιθανή στρατιωτική επέμβαση κατά της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής, αλλά και ως επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, ο Ρούμπιο έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η Κούβα συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω των σχέσεών της με αντιπάλους της Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με συνεργάτες του, ο Τραμπ παραμένει αποφασισμένος να αντιμετωπίσει το ζήτημα.

«Το Ιράν πρέπει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ υπερασπίστηκε επίσης τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι επιβλήθηκε μετά την απόφαση της Τεχεράνης να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν μπορούμε να ζούμε σε έναν κόσμο όπου το Ιράν κλείνει τα Στενά και λέει σε όλους “πληρώστε διόδια”», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, η Τεχεράνη έχει επιτεθεί σε εμπορικά πλοία και έχει ναρκοθετήσει τμήματα των διεθνών υδάτων στην περιοχή. Όπως υποστήριξε, ο αποκλεισμός αφορά αποκλειστικά ιρανικά πλοία.

«Αν δεν μπορούν να βγουν πλοία από την περιοχή, τότε δεν θα βγουν ούτε τα ιρανικά πλοία», ανέφερε.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ακόμη ότι καμία μεγάλη δύναμη δεν επιθυμεί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία αντιτίθενται σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Παράλληλα, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν ενδέχεται να εισέλθουν σε νέα φάση τις επόμενες ημέρες, καθώς η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να συζητήσει πτυχές του πυρηνικού της προγράμματος που μέχρι πρόσφατα αρνούνταν ακόμη και να θέσει στο τραπέζι. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι απαντήσεις της ιρανικής ηγεσίας εξακολουθούν να καθυστερούν λόγω εσωτερικών διαφωνιών και σύνθετων διαδικασιών λήψης αποφάσεων.