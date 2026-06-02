ISW: Ο Πούτιν λαμβάνει παραπλανητικές πληροφορίες για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία

Η νέα μαζική ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είναι διατεθειμένος να περιορίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις, παρά τη βραδεία πρόοδο των τελευταίων τεσσάρων ετών και τις πρόσφατες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ρωσικές δυνάμεις στο πεδίο των μαχών.

Σύμφωνα με τη νεότερη ανάλυση του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), ο Πούτιν ενδέχεται να συνεχίζει την ίδια στρατηγική επειδή έχει διαμορφώσει μια στρεβλή εικόνα για την πραγματική κατάσταση στο μέτωπο.

«Υπερβολικά αισιόδοξες αναφορές από τη στρατιωτική ηγεσία»

Οι αναλυτές του ISW εκτιμούν ότι ο Ρώσος πρόεδρος λαμβάνει «υπερβολικά διογκωμένες αναφορές» από την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

«Η πολεμική του προσπάθεια υποδηλώνει ότι ο Πούτιν θεωρεί πως θα μπορέσει να κερδίσει τον πόλεμο στο εγγύς ή μεσοπρόθεσμο μέλλον και ότι η ρωσική οικονομία μπορεί να αντέξει έως τότε», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι αναλυτές.

Προειδοποιήσεις για το κόστος του πολέμου

Η εκτίμηση αυτή έρχεται παρά τις προειδοποιήσεις ανώτερων στελεχών της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας και του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι έχουν επισημάνει ότι οι πολεμικές δαπάνες γίνονται ολοένα και πιο δύσκολο να χρηματοδοτηθούν.

Σύμφωνα με το Bloomberg, αξιωματούχοι που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις έχουν προειδοποιήσει το Κρεμλίνο ότι το σημερινό επίπεδο στρατιωτικών δαπανών δεν είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα.

Το Κρεμλίνο επιμένει στη συνέχιση του πολέμου

Την ίδια στιγμή, το Κρεμλίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει μείωση της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας, καθώς η ειρηνευτική διαδικασία με την Ουκρανία παραμένει ουσιαστικά παγωμένη.

Οι δηλώσεις του ερμηνεύονται ως ένδειξη ότι η Μόσχα δεν σχεδιάζει προς το παρόν να μεταβάλει τη στρατηγική της, παρά τις οικονομικές πιέσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο μέτωπο.