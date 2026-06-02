Όλγα Κεφαλογιάννη: Προσθέτει στο όνομά της και το επίθετο Βαρδινογιάννη – Ο συμβολισμός πίσω από την απόφασή της

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερα συμβολική και συναισθηματική αξία προχώρησε πριν από λίγες ημέρες η υπουργός Τουρισμού και βουλευτής Α’ Αθηνών, Όλγα Κεφαλογιάννη.

Συγκεκριμένα αιτήθηκε επίσημα και έγινε αποδεκτό από τις αρμόδιες Αρχές να προστεθεί στη νέα ταυτότητά της και το επίθετο Βαρδινογιάννη, δηλ. το πατρικό επίθετο της μητέρας της, Ελένης. Πρόκειται για τη μικρότερη κόρη μιας οικογένειας με μακραίωνη και σπουδαία προσφορά στην Κρήτη μέσα από αγώνες απελευθερωτικούς, δημοκρατικούς και συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα της χώρας.

Έτσι τυπικά και επίσημα πλέον το όνομα της υπουργού είναι Όλγα Κεφαλογιάννη – Βαρδινογιάννη, σύμφωνα με το goodnet.gr. Ουσιαστικά ούτως ή άλλως η πρώην βουλευτής Ρεθύμνου ένωσε την μακρόχρονη πολιτική και κοινωνική ιστορία των δύο οικογενειών από την πρώτη μέρα που ενεπλάκη στην πολιτική ζωή του τόπου πριν από 20 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στο πώς θα ονομάζεται κοινωνικά και στη δημόσια σφαίρα. Αλλαγή δεν θα υπάρξει ούτε και στο ψηφοδέλτιο. Θα κατέβει υποψήφια με το ονοματεπώνυμο που έχει γίνει γνωστή εδώ και 20 χρόνια.

Με σεβασμό στην ιστορία της οικογένειας

Τόσο ο πατέρας της Γιάννης Κ. Κεφαλογιάννης όσο και ο θείος της, αδελφός της μητέρας της, Παύλος Ι. Βαρδινογιάννης είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ζωή και στην ανάπτυξη του Ρεθύμνου εκφράζοντας ο μεν Γιάννης Κεφαλογιάννης τον χώρο της δεξιάς, βουλευτής και αργότερα Υπουργός του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο δε Παύλος Βαρδινογιάννης, εκφράζοντας το χώρο του κέντρου, ως στενός συνεργάτης του Σοφοκλή Βενιζέλου, βουλευτής και Υπουργός, και οι δύο πάντα με ήθος, δυναμισμό και απόλυτη προσήλωση στον τόπο και στις ανάγκες του.

Ουσιαστικά η Όλγα Κεφαλογιάννη – Βαρδινογιάννη ήρθε να ενώσει τις ανεξάρτητες ως τότε πολιτικές πορείες των δύο οικογενειών που χαρακτηρίζονταν πάντα από αγώνες για την ελευθερία, την δημοκρατία, την κοινωνική ευημερία και την πορεία του τόπου σε ένα καλύτερο μέλλον.

Χαρακτηρίζονταν όμως ταυτόχρονα και από σκληρή πολιτική αντιπαράθεση την προδικτατορική περίοδο. Αντιπαράθεση που ήλθε να γεφυρώσει ο γάμος του πολιτικού πατέρα της Γιάννη Κεφαλογιάννη με την αδελφή του πολιτικού του αντιπάλου Παύλου Βαρδινογιάννη. Έκλεισε έτσι ένας κύκλος αντιπαλότητας και ξεκίνησε μια περίοδος ιδιαίτερα γόνιμη για τον τόπο που είδε τους ισχυρούς εκπροσώπους του να ενώνουν δυνάμεις αγωνιζόμενοι για την πρόοδο και ευημερία της χώρας, της Κρήτης και του Ρεθύμνου.

Απόφαση με συναισθηματικό και πολιτικό συμβολισμό

Η απόφαση της Όλγας Κεφαλογιάννη να προσθέσει επίσημα και το επίθετο Βαρδινογιάννη έχει μια διάσταση που υπερβαίνει τα στενά όρια μιας διοικητικής επιλογής. Αποτελεί μια κίνηση με έντονο συναισθηματικό αλλά και πολιτικό συμβολισμό, καθώς αναδεικνύει δημόσια την δέσμευση της να συνεχίσει να πορεύεται στα βήματα αυτών των αρχών που, κατά κοινή ομολογία, λείπουν από την σύγχρονη πολιτική ζωή.

Η επιλογή αυτή μοιάζει να λειτουργεί ως μια γέφυρα ανάμεσα στις δύο πλευρές της οικογενειακής της ιστορίας. Είναι ένας φόρος τιμής στη μνήμη των ανθρώπων που σημάδεψαν τη ζωή της και ταυτόχρονα μια υπενθύμιση ότι η δημόσια παρουσία της δεν διαμορφώθηκε μόνο από την πολιτική παρακαταθήκη του πατέρα της, αλλά και από τις αξίες, τις σχέσεις και τα βιώματα που κληρονόμησε από την οικογένεια Βαρδινογιάννη.

Είναι μια πράξη μνήμης και συνέχειας…

Είναι τέλος μια εκπλήρωση υπόσχεσης στην μνήμη του αγαπημένου της θείου Βαρδή Ι. Βαρδινογιάννη που στάθηκε πάντα σαν δεύτερος πατέρας δίπλα της και πρέσβευε με πάθος τα ιδανικά της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της πολιτικής δικαιοσύνης.