Μέση Ανατολή: Επίθεση σε εμπορικό πλοίο στο Ιράκ ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης στέλνουν μήνυμα για τα Στενά του Ορμούζ

Η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, η Mediterranean Shipping Company (MSC), ανακοίνωσε ότι ένα από τα πλοία της επλήγη από δύο βλήματα ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στο λιμάνι Ουμ Κασρ του Ιράκ.

Σύμφωνα με την εταιρεία, κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε, ενώ ανέφερε ότι την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC).

Η MSC χαρακτήρισε το περιστατικό «απρόκλητη επίθεση» εναντίον ενός ουδέτερου εμπορικού πλοίου, τονίζοντας ότι δεν διατηρεί καμία σχέση ούτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε με το Ισραήλ.

Η απάντηση των ιρανικών μέσων

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim υποστήριξε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X ότι η MSC δραστηριοποιείται στο Ισραήλ από το 1990 και διαθέτει γραφεία στη Χάιφα και στο Ασντόντ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η εταιρεία διακινεί ετησίως περισσότερα από 600.000 εμπορευματοκιβώτια (TEU) μέσω ισραηλινών λιμανιών.

Η MSC απάντησε ότι παραμένει «βαθιά ανήσυχη» για τις επιθέσεις και τους κινδύνους που δημιουργούνται τόσο για τους ναυτικούς όσο και για το θαλάσσιο εμπόριο στην περιοχή.

Πέρασαν 24 πλοία από τα Στενά του Ορμούζ, λέει το Ιράν

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 24 πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr, τα πλοία έλαβαν άδεια διέλευσης υπό τον συντονισμό και την προστασία του ναυτικού των IRGC.

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό μετά τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα εναντίον της χώρας τον Φεβρουάριο, παρά το γεγονός ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά προστατεύεται από το Διεθνές Δίκαιο, σύμφωνα με το Sky News.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν επιβάλλοντας ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν, με αποτέλεσμα ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ να εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, το ζήτημα αποτελεί κεντρικό μέρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών, με πιθανό αντάλλαγμα την επαναλειτουργία της θαλάσσιας οδού από το Ιράν και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού.