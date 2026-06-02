Νέα Πεντέλη: Συναγερμός για φωτιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στη Νέα Πεντέλη, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στη συμβολή των οδών Παπαφλέσσα και Κοτζιούλα, σε σημείο με ξερά χόρτα. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, προκειμένου να ελέγξουν την εστία και να αποτρέψουν την επέκτασή της.

Πριν από την άφιξη των πρώτων πυροσβεστικών οχημάτων, κάτοικοι της περιοχής είχαν ήδη καταφέρει να περιορίσουν τη φωτιά. Η άμεση αντίδρασή τους συνέβαλε στον γρήγορο έλεγχο της πυρκαγιάς.