Μάριος Οικονόμου: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πρώην ποδοσφαιριστή που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Δείτε φωτογραφίες

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/6) η Εξόδιος Ακολουθία του Μάριου Οικονόμου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων, στα Ιωάννινα.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής πέθανε σε ηλικία 33 ετών, περίπου εννέα ημέρες μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα». Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε περίπου 24 ώρες μετά τον θάνατό του.

Συγγενείς, φίλοι, πρώην συμπαίκτες και εκπρόσωποι ομάδων βρέθηκαν στην τελετή, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον πρώην στόπερ και να τιμήσουν τη μνήμη του. Παρόντες ήταν, επίσης, εκπρόσωποι των ομάδων στις οποίες αγωνίστηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, όπως ο ΠΑΣ Γιάννινα, η ΑΕΚ και ο Παναιτωλικός.

Στην Εξόδιο Ακολουθία βρέθηκαν οι πρώην συμπαίκτες του στην ΑΕΚ, Κώστας Γαλανόπουλος, Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος και Βασίλης Χατζηεμμανουήλ. Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, έστειλε στεφάνι.

Από την πλευρά του Παναιτωλικού, το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος της ομάδας, Γεράσιμος Μπελεβώνης, ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου, Μάκης Μπελεβώνης, ο team manager, Μάρκο Μαρκόφσκι, ο αντιπρόεδρος Θωμάς Σπύρου, καθώς και οι Λουίτζι Τσενάμο και Νίκος Μπαρμπάκης.

Στην τελετή παρέστησαν, επίσης, πρόσωπα από την Εθνική ομάδα. Ο Γιώργος Τζαβέλλας και ο Βαγγέλης Μόρας βρέθηκαν στην Εξόδιο Ακολουθία, ενώ ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος έστειλε στεφάνι.

Το «παρών» έδωσε και ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης. Η παρουσία συγγενών, φίλων, παλιών συμπαικτών και εκπροσώπων του ποδοσφαίρου αποτύπωσε τη συγκίνηση για τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου και τον αποχαιρετισμό στον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή.