Μάριος Οικονόμου: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του πρώην ποδοσφαιριστή που σκοτώθηκε σε τροχαίο – Δείτε φωτογραφίες

Η εξόδιος ακολουθία του πρώην διεθνούς ποδοσφαιριστή Μάριου Οικονόμου, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, τελέστηκε σε κλίμα βαθιάς οδύνης στα Ιωάννινα. Συγγενείς, φίλοι, πρώην συμπαίκτες και εκπρόσωποι μεγάλων ομάδων και της Εθνικής Ελλάδας έδωσαν το «παρών» για να τον αποχαιρετήσουν. Η τελετή έλαβε χώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό του σε ηλικία 33 ετών.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του Μάριου Οικονόμου στα Ιωάννινα, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 33 ετών μετά από τροχαίο ατύχημα.
  • Συγγενείς, φίλοι, πρώην συμπαίκτες και εκπρόσωποι ομάδων όπως ο ΠΑΣ Γιάννινα, η ΑΕΚ και ο Παναιτωλικός, βρέθηκαν στην τελετή για να τιμήσουν τη μνήμη του.
  • Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν πρώην συμπαίκτες του από την ΑΕΚ και την Εθνική ομάδα, όπως οι Κώστας Γαλανόπουλος, Γιώργος Τζαβέλλας και Βαγγέλης Μόρας.

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/6) η Εξόδιος Ακολουθία του Μάριου Οικονόμου, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοπάνων, στα Ιωάννινα.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής πέθανε σε ηλικία 33 ετών, περίπου εννέα ημέρες μετά το τροχαίο ατύχημα που είχε έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα». Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε περίπου 24 ώρες μετά τον θάνατό του.

Κηδεία Μάριου Οικονόμου
Πηγή: Intime

Συγγενείς, φίλοι, πρώην συμπαίκτες και εκπρόσωποι ομάδων βρέθηκαν στην τελετή, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον πρώην στόπερ και να τιμήσουν τη μνήμη του. Παρόντες ήταν, επίσης, εκπρόσωποι των ομάδων στις οποίες αγωνίστηκε κατά τη διάρκεια της καριέρας του, όπως ο ΠΑΣ Γιάννινα, η ΑΕΚ και ο Παναιτωλικός.

Στην Εξόδιο Ακολουθία βρέθηκαν οι πρώην συμπαίκτες του στην ΑΕΚ, Κώστας Γαλανόπουλος, Σταύρος Βασιλαντωνόπουλος και Βασίλης Χατζηεμμανουήλ. Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, έστειλε στεφάνι.

