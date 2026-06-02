Βόλος: Σε ποινή φυλάκισης 30 μηνών καταδικάστηκε 19χρονος που είχε επιτεθεί σε 15χρονο συγκρατούμενό του

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο έναν 19χρονο πρώην τρόφιμο του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου για επίθεση σε βάρος 15χρονου συγκρατούμενού του. Ο 19χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 30 μηνών, από τους οποίους θα εκτίσει τους 6 μήνες, ενώ οι υπόλοιποι θα ανασταλούν για τρία χρόνια.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα gegonota.news, το περιστατικό σημειώθηκε στις 3:30 το μεσημέρι της 4ης Μαΐου. Ο 19χρονος επιτέθηκε στον 15χρονο μέσα στη δομή με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι και στο στέρνο.

Το πιστοποιητικό εξέτασης του Νοσοκομείου ανέφερε ότι ο 15χρονος υπέστη πολλαπλές εκχυμώσεις στο κεφάλι, στο μέτωπο και στο βλέφαρο, καθώς και εκδορές στο στέρνο. Ο ανήλικος αντιμετώπισε, επίσης, ισχυρή κεφαλαλγία μετά τη βίαιη επίθεση.

Ο 19χρονος είχε ήδη καταδικαστεί στις 28 Μαΐου και είχε οδηγηθεί στη φυλακή για τη βίαιη επίθεση που είχε εξαπολύσει μία ημέρα νωρίτερα σε βάρος του φύλακα του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου. Ο νεαρός εκτίει πλέον ποινή φυλάκισης 16 μηνών για εκείνη την υπόθεση.

Ενώπιον του δικαστηρίου, ο 19χρονος ζήτησε συγγνώμη, ωστόσο κατέθεσε ότι δεν μετανιώνει για την πράξη του, επειδή ο 15χρονος, όπως ισχυρίστηκε, έβρισε τη μητέρα του. Η εισαγγελέας της έδρας απάντησε στον νεαρό πως «δεν δύναται κάθε φορά που θα έχει νεύρα να ξυλοφορτώνει τους γύρω του».

Το δικαστήριο καταδίκασε τον 19χρονο για σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου. Με την απόφασή του, επέβαλε ποινή φυλάκισης 30 μηνών, με μερική έκτιση της ποινής και αναστολή του υπολοίπου για τρία χρόνια.