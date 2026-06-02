ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις φερόμενοι αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων της Βόρειας Ελλάδας

Τρεις φερόμενοι αρχηγοί κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους, ενώ τρεις τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει σοβαρές κακουργηματικές διώξεις, όπως απάτη σε βάρος της ΕΕ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

  • Τρεις φερόμενοι αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις σημερινές απολογίες τους.
  • Παράλληλα, τρεις κατηγορούμενες γυναίκες, που φέρονται να είχαν ρόλο υπαρχηγών, τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο έβδομος κατηγορούμενος.
  • Υπενθυμίζεται ότι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους είχαν αφεθεί τη Δευτέρα οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενώπιον του ανακριτή απολογήθηκαν σήμερα Τρίτη οι υπόλοιποι επτά από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους για την εμπλοκή τους στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα.

Από τους επτά, στη φυλακή οδηγήθηκαν τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίο φέρονται να ήταν αρχηγοί του κυκλώματος.

«Στους τραπεζικούς μου λογαριασμούς δεν βρέθηκαν ποσά. Τα χρήματα που βρέθηκαν από το ΚΥΔ Σερρών τα έδινα στον φυγόδικο συγκατηγορούμενο μου. Είχα αγοράσει δύο μεταχειρισμένα αυτοκίνητα αφού είχα πουλήσει ένα δικό μου τρακτέρ και είχα αγοράσει και αγροτεμάχια αντικειμενικής αξίας 300 ευρώ το στρέμμα. Αυτά δεν στοιχειοθετούν ξέπλυμα μαύρου χρήματος», φέρεται να κατέθεσε σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο 40χρονος κατηγορούμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης.

Παράλληλα, σε κατ’ οίκον περιορισμό τέθηκαν οι τρεις κατηγορούμενες γυναίκες, οι οποίες φέρονται να είχαν ρόλο υπαρχηγών στην εγκληματική οργάνωση ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο έβδομος κατηγορούμενος.

Το κατηγορητήριο είναι βαρύ, με τουλάχιστον πέντε κακουργηματικές διώξεις: Διεύθυνση, συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια σε απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ελεύθεροι με όρους οι 10 πρώτοι κατηγορούμενοι

Υπενθυμίζεται ότι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους είχαν αφεθεί τη Δευτέρα μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Βόρεια Ελλάδα για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους κατά περίπτωση όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα. Σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης.

