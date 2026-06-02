Επεισόδια στην Αλβανία: «Ήταν καθαροί μπράβοι» – Νέα μαρτυρία για τα όσα διαδραματίστηκαν στη Σβέρνιτσα

Δεκαπέντε πολίτες τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένας ομογενής, κατά τη διάρκεια επεισοδίων που σημειώθηκαν στη Σβέρνιτσα της Αλβανίας, σε διαμαρτυρία κατοίκων για τουριστική επένδυση.

Νέα μαρτυρία στον ΑΝΤ1 περιγράφει την επίθεση που δέχθηκαν πολίτες, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις ακόμη και στο κόμμα του πρωθυπουργού, Έντι Ράμα.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει πλέον πολλαπλές πιέσεις μετά τα επεισόδια στη Σβέρνιτσα, όπου κάτοικοι καταγγέλλουν αρπαγή περιουσιών, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονται και περιουσίες ομογενών. Την ίδια ώρα, αντιδράσεις υπάρχουν τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, ενώ πολίτες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις.

«Οι διαμαρτυρίες έχουν μεταφερθεί πλέον, τις τελευταίες ημέρες, στην κεντρική πλατεία των Τιράνων. Ομάδες πολιτών, κυρίως νεανικές, θέτουν ζητήματα σεβασμού της ιδιοκτησίας. Παράλληλα, ζητούν την παραίτηση του Ράμα και της κυβέρνησης», είπε ο ομογενής βουλευτής Βαγγέλης Ντούλες.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, μαυροφορεμένοι άνδρες επιτέθηκαν σε κατοίκους που συμμετείχαν στη διαμαρτυρία. Κάτοικος της Σβέρνιτσας περιέγραψε στον ΑΝΤ1 όσα, όπως είπε, συνέβησαν στο σημείο. «Ήταν καθαροί μπράβοι, με μαύρα τζιπ, με μαύρα φιμέ τζάμια. Ήταν όλοι τους φουσκωτοί και σε αυτό το σημείο δεν είχαν λόγο να είναι. Δεν είχαν κάτι να πειράξουν, δεν είχαν μηχανήματα».