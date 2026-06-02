Σοκ στην Ινδία: Η φρικτή δολοφονία βρέφους 18 μηνών που συγκλονίζει – Παρέσυρε το παιδί με μια καραμέλα

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ινδία η δολοφονία ενός αγοριού μόλις 18 μηνών στην περιοχή Φιροζαμπάντ της πολιτείας Ούταρ Πραντές, με τις Αρχές να κατηγορούν έναν 24χρονο άνδρα ότι σκότωσε το παιδί επειδή θεωρούσε πως αποτελούσε εμπόδιο στην ερωτική του εμμονή με τη μητέρα του, σύμφωνα με το India Today.

Το θύμα, ο μικρός Άαραβ, έχασε τη ζωή του το Σάββατο 30 Μαΐου, όταν ο Τζιτέντρα Πατάκ, γνωστός και ως Βιράζ, φέρεται να τον άρπαξε και να τον πέταξε επανειλημμένα στο έδαφος, προκαλώντας του θανάσιμα τραύματα.

Εμμονή με τη μητέρα του παιδιού

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο Πατάκ διατηρούσε παντοπωλείο και είχε αναπτύξει εμμονή με τη Ράτι Ντέβι, μητέρα του παιδιού και σύζυγο του εξαδέλφου του, Σούμιτ.

Η γυναίκα ζούσε χωριστά από τον σύζυγό της και βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου. Ο κατηγορούμενος φέρεται να τη βοηθούσε στις νομικές διαδικασίες και σταδιακά ανέπτυξε αισθήματα για εκείνη, προτείνοντάς της επανειλημμένα γάμο.

Ωστόσο, η Ράτι Ντέβι απέρριπτε σταθερά τις προτάσεις του.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο 24χρονος είχε πειστεί ότι το παιδί αποτελούσε τον βασικό λόγο για τον οποίο η γυναίκα δεν αποδεχόταν τις προτάσεις του.

Παρέσυρε το παιδί με πρόσχημα μια καραμέλα

Την προηγούμενη ημέρα της δολοφονίας, η Ράτι Ντέβι και η μητέρα της είχαν μεταβεί στην πόλη Σικόχαμπαντ για νομική συμβουλή σχετικά με το διαζύγιο.

Ο Πατάκ φέρεται να τις ακολούθησε και να επανέλαβε την πρόταση γάμου, λαμβάνοντας ξανά αρνητική απάντηση.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, σύμφωνα με την αστυνομία, παρέσυρε τον μικρό Άαραβ με το πρόσχημα ότι θα του αγόραζε καραμέλα.

Λίγο αργότερα ακολούθησε η επίθεση, η οποία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Κάτοικοι της γειτονιάς που άκουσαν τις φωνές έσπευσαν στο σημείο, ενώ η οικογένεια μετέφερε άμεσα το παιδί στο νοσοκομείο. Οι γιατροί, ωστόσο, διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Συνελήφθη έπειτα από καταδίωξη

Σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία βάσει του νέου Ποινικού Κώδικα της Ινδίας.

Την Κυριακή 31 Μαΐου συνελήφθη κοντά στον δρόμο Μαινπούρι, έπειτα από επιχείρηση της αστυνομίας κατά την οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, προηγήθηκε ανταλλαγή πυροβολισμών.

Ο κατηγορούμενος τέθηκε σε προσωρινή κράτηση, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.

Η δολοφονία έχει προκαλέσει οργή και αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία, με πολλούς κατοίκους να κάνουν λόγο για ένα από τα πιο σοκαριστικά εγκλήματα των τελευταίων ετών στην περιοχή.

