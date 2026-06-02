Δημοσκόπηση Pulse: Στο 25,5% η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, 2η η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 13,5% – Μάχη για την τρίτη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το κόμμα της Καρυστιανού

Η νέα δημοσκόπηση της Pulse αποτυπώνει το νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται λίγες ημέρες μετά τις επίσημες ανακοινώσεις των κομματικών σχηματισμών από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης, οι σημαντικότερες μεταβολές καταγράφονται κυρίως στα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι μόνο στον χώρο της κεντροαριστεράς. Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να διατηρεί τα ποσοστά που είχε πριν από την εμφάνιση των νέων κομματικών σχηματισμών, καθώς συγκεντρώνει 29,5% στην εκτίμηση ψήφου.

Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν προσεγγίζει ποσοστά αυτοδυναμίας, που αποτελούν τον πολιτικό στόχο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κεντρικό στοιχείο της νέας εικόνας αποτελεί η κατάταξη του κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση. Το κόμμα εμφανίζει διαφορά 14 μονάδων από τη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου.

Παράλληλα, η έρευνα καταγράφει μάχη για την τρίτη θέση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Η ίδια δημοσκόπηση δείχνει σημαντικές απώλειες για την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Τα ευρήματα καταγράφουν πιέσεις σε κόμματα που είχαν ενισχυθεί σε προηγούμενες μετρήσεις.

Αναλυτικά

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ είναι πρώτη με ποσοστό 25,5% και ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 13,5%. Στην τρίτη θέση φιγουράρει το ΠΑΣΟΚ με 10% και στην τέταρτη θέση το κόμμα της Καρυστιανού με 9,5%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6%, η Ελληνική Λύση με 5,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 3%. Οι αναποφάσιστοι αγγίζουν το 12%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται πρώτη με 29,5%. Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,5%, το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με 11,5% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 11%. Το ΚΚΕ καταγράφει 7%, η Ελληνική Λύση 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας 5%, η Φωνή Λογικής 3,5%, το ΜέΡΑ25 3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2,5%, οι Δημοκράτες 1%, η Νίκη 1% και το «Άλλο» 3%.

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προηγείται με 30%. Ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί με 17%, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 7% και η Μαρία Καρυστιανού 6%. Ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχουν από 5%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 4%, η Αφροδίτη Λατινοπούλου και ο Γιάνης Βαρουφάκης από 2%, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος βρίσκεται στο 1%. Το 17% απαντά «κανένας/άλλος» και το 4% δηλώνει «ΔΓ/ΔΑ».

Το βασικό κίνητρο της ψήφου φαίνεται να είναι η προοπτική, καθώς το 54% δηλώνει ότι θα ψηφίσει κυρίως με αυτό το κριτήριο. Η ανησυχία/ασφάλεια ακολουθεί με 21%, ο θυμός/τιμωρία με 11% και η επιβράβευση με 8%. Το 1% δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει και το 5% απαντά «ΔΓ/ΔΑ».

Στην πρόθεση ψήφου οι ψηφοφόροι της ΝΔ δηλώνουν κυρίως ότι ψηφίζουν με κίνητρο την προοπτική σε ποσοστό 44%, την ανησυχία/ασφάλεια σε 32% και την επιβράβευση σε 21%. Στο ΠΑΣΟΚ, το 52% δηλώνει ως βασικό κίνητρο την προοπτική, το 28% την ανησυχία/ασφάλεια, το 6% τον θυμό/τιμωρία και το 5% την επιβράβευση. Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το 77% δηλώνει ότι ψηφίζει με βάση την προοπτική, ενώ στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 70%.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εμφανίζει ισχυρότερη επιρροή σε όσους αυτοπροσδιορίζονται ως κεντροαριστεροί και αριστεροί, ενώ αντλεί κυρίως από πρώην ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία εμφανίζει μεγαλύτερη διείσδυση σε όσους δηλώνουν ότι δεν ανήκουν «πουθενά» πολιτικά, αλλά και σε τμήματα του κέντρου, της κεντροδεξιάς και της δεξιάς.

Για ενδεχόμενο νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 64% απαντά «σίγουρα όχι» και το 17% «μάλλον όχι». Θετικά απαντά συνολικά το 11%, με 3% να λέει «σίγουρα ναι» και 8% «μάλλον ναι». Το 8% δηλώνει «ΔΓ/ΔΑ».

Στο ερώτημα αν οι ψηφοφόροι θέλουν το κόμμα τους να συμμετάσχει στην επόμενη κυβέρνηση, οι ψηφοφόροι της ΝΔ προτιμούν σε ποσοστό 54% μόνο αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στο ΠΑΣΟΚ, το 55% θέλει συμμετοχή σε κυβέρνηση συνεργασίας μόνο αν το κόμμα είναι ο ισχυρότερος εταίρος. Στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το 44% προτιμά συνεργασία μόνο αν το κόμμα είναι ο ισχυρότερος εταίρος, ενώ το 29% δέχεται συνεργασία ακόμη και αν δεν είναι ο ισχυρότερος. Στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το μεγαλύτερο ποσοστό, 34%, δέχεται συμμετοχή σε κυβέρνηση συνεργασίας ακόμη και αν το κόμμα δεν είναι ο ισχυρότερος εταίρος.

Τέλος, στο θέμα των σχέσεων με την Τουρκία και των ελληνοτουρκικών, το 25% δηλώνει ότι ανησυχεί «πολύ» και το 30% «αρκετά». Συνολικά, δηλαδή, το 55% εκφράζει υψηλή ανησυχία. Το 22% ανησυχεί «μέτρια», το 10% «λίγο», το 8% «ελάχιστα έως καθόλου» και το 5% απαντά «ΔΓ/ΔΑ».