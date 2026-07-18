Πολάκης: «Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα»

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Πολιτική

ΠΟΛΑΚΗΣ
Intime
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Να δώσω συγχαρητήρια στη Ρένα Δούρου για την εκλογή της και να της ευχηθώ να κάνει ό,τι καλύτερο για το κόμμα και τη χώρα» είπε στην ομιλία του στην Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση τόσο στον Αλέξη Τσίπρα, όσο και στον Σωκράτη Φάμελλο.

Παύλος Πολάκης: Δεν κατεβαίνει για πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε δυο υποψηφιότητες»

«Μόνο οι εξαιρετικά ξεκάθαρες και κρυστάλλινες κουβέντες μπορούν να δώσουν προοπτική και συνέχεια στον χώρο» υπογράμμισε.

«Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα» επεσήμανε. «Αν η ΕΛΑΣ στις επόμενες εκλογές πάρει 17,18 ή 19%, είναι αισιόδοξα σενάρια αυτά, και ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύεται στον πόλο απέναντι στον Μητσοτάκη. Τότε εμείς θα πρέπει να πάρουμε 1% ή ο,5%. Αν πάρουμε 6%, τότε αυτό το σενάριο δεν υλοποιείται» πρόσθεσε.

Γεωργιάδης για ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης είναι η μόνη τους ελπίδα για να κάνουν κάτι

«Εμείς έχουμε ξεκάθαρη γραμμή σε σχέση με τα βασικά επίδικα της κοινωνίας μας» τόνισε.

«Το δικό μου μερίδιο στη συλλογικότητα και την υπεράσπιση του κόμματος το έχω δώσει με το παραπάνω. Τα όσα λέγονται για «ατομικούς σχεδιασμούς» τα επιστρέφω. Ο Φάμελλος υπηρέτησε σχέδιο και ας μου κάνει μήνυση» περιέγραψε.

«Δεν καταλαβαίνω τις δηλώσεις ότι αν βγει ο Πολάκης πρόεδρος, εγώ θα φύγω. Εγώ για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ τα ξεπέρασα αυτά. Αν ήμουν αψύς θα μπορούσα να μην τα ξεπεράσω» πρόσθεσε.

 

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ