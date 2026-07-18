Πολάκης: «Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα»

«Να δώσω συγχαρητήρια στη Ρένα Δούρου για την εκλογή της και να της ευχηθώ να κάνει ό,τι καλύτερο για το κόμμα και τη χώρα» είπε στην ομιλία του στην Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος στη συνέχεια εξαπέλυσε επίθεση τόσο στον Αλέξη Τσίπρα, όσο και στον Σωκράτη Φάμελλο.

«Μόνο οι εξαιρετικά ξεκάθαρες και κρυστάλλινες κουβέντες μπορούν να δώσουν προοπτική και συνέχεια στον χώρο» υπογράμμισε.

«Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα» επεσήμανε. «Αν η ΕΛΑΣ στις επόμενες εκλογές πάρει 17,18 ή 19%, είναι αισιόδοξα σενάρια αυτά, και ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύεται στον πόλο απέναντι στον Μητσοτάκη. Τότε εμείς θα πρέπει να πάρουμε 1% ή ο,5%. Αν πάρουμε 6%, τότε αυτό το σενάριο δεν υλοποιείται» πρόσθεσε.

«Εμείς έχουμε ξεκάθαρη γραμμή σε σχέση με τα βασικά επίδικα της κοινωνίας μας» τόνισε.

«Το δικό μου μερίδιο στη συλλογικότητα και την υπεράσπιση του κόμματος το έχω δώσει με το παραπάνω. Τα όσα λέγονται για «ατομικούς σχεδιασμούς» τα επιστρέφω. Ο Φάμελλος υπηρέτησε σχέδιο και ας μου κάνει μήνυση» περιέγραψε.

«Δεν καταλαβαίνω τις δηλώσεις ότι αν βγει ο Πολάκης πρόεδρος, εγώ θα φύγω. Εγώ για το καλό του ΣΥΡΙΖΑ τα ξεπέρασα αυτά. Αν ήμουν αψύς θα μπορούσα να μην τα ξεπεράσω» πρόσθεσε.