Απόκοσμες εικόνες στη Μόσχα: Μαύρος καπνός σκέπασε τον ρωσικό ουρανό έπειτα από ουκρανικές επιθέσεις – Δείτε βίντεο

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Μεγάλες πυρκαγιές ξέσπασαν το πρωί του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή της Μόσχας, έπειτα από νέα ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Ο πυκνός μαύρος καπνός κάλυψε τον ουρανό και περιόρισε σημαντικά την ορατότητα σε αρκετές περιοχές.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν εκτεταμένα σύννεφα καπνού, τα οποία ήταν ορατά από μεγάλη απόσταση. Χρήστες σχολίασαν χαρακτηριστικά ότι «ο ήλιος δεν φαίνεται καν», ενώ οι εικόνες από τις πυρκαγιές διαδόθηκαν γρήγορα στο διαδίκτυο.

The sun is not even visible: Moscow region in Russia was covered by thick black smoke after a strike on an oil refinery. Apocalyptic footage. pic.twitter.com/AThjxg7cwP — NEXTA (@nexta_tv) July 18, 2026

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ένα από τα βασικά σημεία που επλήγησαν ήταν το δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο logistics της Wildberries, του μεγαλύτερου ομίλου ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία. Η εγκατάσταση βρίσκεται στην περιφέρεια της Μόσχας.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος του συγκροτήματος, ενώ βίντεο καταγράφουν φλόγες να έχουν τυλίξει το κτίριο και μεγάλες στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από την περιοχή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επτά εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 24 τραυματίστηκαν.

Dziś rano ukraińskie drony szturmowe skutecznie zaatakowały drugie co do wielkości centrum realizacji zamówień rosyjskiego giganta e-commerce Wildberries, położone w okolicach Moskwy. Na nagraniu widać obiekt całkowicie objęty płomieniami, nad którym unoszą się potężne kłęby… pic.twitter.com/EuIWvMS65c — Monitor Konfliktów (@Monitor807) July 18, 2026

Οι αρμόδιες ρωσικές αρχές δεν είχαν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής πλήρη απολογισμό για τις ανθρώπινες απώλειες και το εύρος των υλικών ζημιών.

Αναφορές για πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις

Παράλληλα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πλήγματα και σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Εικόνες από τις περιοχές των επιθέσεων δείχνουν πυκνό καπνό να καλύπτει τον ουρανό, ενώ χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσαν βίντεο από τις μεγάλες πυρκαγιές.

🇺🇦🇷🇺 After hammering Russian ships in the Black Sea and torching Putin’s oil depots and refineries, Ukrainian drones have now struck the second-largest warehouse of Russia’s e-commerce giant, Wildberries. This isn’t just about tanks and trenches anymore. Ukraine is now going… pic.twitter.com/VnMZRtSaiY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 18, 2026

Το πλήρες μέγεθος των ζημιών στις ενεργειακές και εφοδιαστικές υποδομές παραμένει αδιευκρίνιστο.

Η αναφορά του Ζελένσκι στις επιχειρήσεις

Λίγες ώρες αργότερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε στις επιθέσεις με ανάρτησή του. Ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν στρατηγικούς στόχους σε μεγάλο βάθος μέσα στη ρωσική επικράτεια.

Όπως ανέφερε, «οι επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας απέδωσαν σε τρεις διαφορετικούς τομείς». Παράλληλα, υποστήριξε ότι καταστράφηκαν δύο μεγάλα κέντρα logistics στις περιφέρειες της Μόσχας και του Ταμπόφ, σε αποστάσεις άνω των 500 και σχεδόν 700 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνταν από τη Ρωσία για την προμήθεια εξαρτημάτων που υπόκεινται σε διεθνείς κυρώσεις. Όπως υποστήριξε, τα εξαρτήματα προορίζονταν για την παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και εξοπλισμού πλοήγησης.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε επίσης λόγο για πλήγμα σε πετρελαϊκή εγκατάσταση, καθώς και για επιθέσεις με ουκρανικά όπλα μέσης εμβέλειας εναντίον στόχων στη Θάλασσα του Αζόφ, στη Μαύρη Θάλασσα και στην κατεχόμενη Κριμαία.

Ο Ζελένσκι συνεχάρη τις Δυνάμεις Μη Επανδρωμένων Συστημάτων, τις Ειδικές Δυνάμεις, τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, την Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας και τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών. Παράλληλα, έκανε λόγο για «ακριβή και άριστα συντονισμένη εκτέλεση των επιχειρήσεων».

Οι επιθέσεις εντάσσονται στην εκστρατεία της Ουκρανίας εναντίον ενεργειακών, βιομηχανικών και εφοδιαστικών υποδομών στο εσωτερικό της Ρωσίας. Το Κίεβο επιδιώκει να πλήξει κρίσιμες αλυσίδες ανεφοδιασμού και εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, υποστηρίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της Μόσχας.