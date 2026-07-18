Λορέντζο Καριέρε: Συγγενείς και φίλοι του είπαν το τελευταίο «αντίο»

Η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνεργάτες του Λορέντζο Καριέρε τον αποχαιρέτησαν το Σάββατο 18 Ιουλίου στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό. Ο 51χρονος, ο οποίος έγινε γνωστός από το «Bar» του Mega, έφυγε από τη ζωή έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας.

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Κηδεία Λορέντζο Καριέρε
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η εξόδιος ακολουθία για τον Λορέντζο Καριέρε τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό, παρουσία συγγενών, φίλων και συνεργατών του.
  • Ο 51χρονος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ενώ, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες.
  • Ο Λορέντζο Καριέρε είχε γίνει γνωστός μέσα από το τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του Mega, ενώ ήταν γιος της τραγουδίστριας Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβά, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά.

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Το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε είπαν το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου 2026 η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνεργάτες του, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό.

Τα οικεία του πρόσωπα έφτασαν από νωρίς στην εκκλησία, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, ενώ η εξόδιος ακολουθία άρχισε στις 11:30.

Ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 51 ετών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες.

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar», το οποίο προβλήθηκε από το Mega στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ήταν γιος της τραγουδίστριας Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβά, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά.

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του συγκεντρώθηκαν στον ναό για να τον αποχαιρετήσουν και να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του.

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Κηδεία Λορέντζο Καριέρε

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