Λορέντζο Καριέρε: Συγγενείς και φίλοι του είπαν το τελευταίο «αντίο»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Το τελευταίο «αντίο» στον Λορέντζο Καριέρε είπαν το πρωί του Σαββάτου 18 Ιουλίου 2026 η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνεργάτες του, στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό.

Τα οικεία του πρόσωπα έφτασαν από νωρίς στην εκκλησία, κρατώντας λευκά τριαντάφυλλα, ενώ η εξόδιος ακολουθία άρχισε στις 11:30.

Ο Λορέντζο Καριέρε έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 15 Ιουλίου, σε ηλικία 51 ετών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες.

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar», το οποίο προβλήθηκε από το Mega στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Ήταν γιος της τραγουδίστριας Ματούλας και σύζυγος της Έλενας Κατραβά, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά.

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του συγκεντρώθηκαν στον ναό για να τον αποχαιρετήσουν και να συμπαρασταθούν στην οικογένειά του.

Δείτε φωτογραφίες