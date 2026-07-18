Κουβέιτ: Ιρανική επίθεση σε πετρελαϊκή εγκατάσταση προκάλεσε τραυματισμούς και ζημιές

Η εθνική πετρελαϊκή εταιρία του Κουβέιτ έκανε σήμερα λόγο για τραυματίες και υλικές ζημιές έπειτα από ιρανική επίθεση που είχε στόχο πετρελαϊκή εγκατάσταση, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KUNA.

«Ζωτικής σημασίας εγκατάσταση της πετρελαϊκής βιομηχανίας τέθηκε στο στόχαστρο επαναλαμβανόμενων σκληρών ιρανικών επιθέσεων, που προκάλεσαν αρκετούς τραυματισμούς και σημαντικές υλικές ζημιές», ανέφερε η Kuwait Petroleum Corporation, σύμφωνα με το KUNA, διευκρινίζοντας πως η εγκατάσταση εκκενώθηκε και οι τραυματίες έλαβαν ιατρική φροντίδα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ