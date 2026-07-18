Εύβοια: Φωτιά στην Επισκοπή – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση του οικισμού

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Ευβοίας. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ το 112 κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τη Βρύση

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Φωτιά, Εύβοια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Ευβοίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων πυροσβεστικών δυνάμεων.
  • Το 112 έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της Επισκοπής, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς τη Βρύση και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
  • Στην επιχείρηση συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη.

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Ευβοίας, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι Αρχές μάλιστα, έστειλαν και μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς τη Βρύση.

Το μήνυμα ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Επισκοπή της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Επισκοπή, απομακρυνθείτε προς Βρύση».

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς στην αγροτοδασική έκταση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση, ενώ οι κάτοικοι της Επισκοπής καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

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