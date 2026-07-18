Εύβοια: Φωτιά στην Επισκοπή – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση του οικισμού

Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Ευβοίας, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Οι Αρχές μάλιστα, έστειλαν και μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς τη Βρύση.
Το μήνυμα ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Επισκοπή της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Επισκοπή, απομακρυνθείτε προς Βρύση».
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Επισκοπή της Περιφερειακής Ενότητας #Εύβοιας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή # Επισκοπή απομακρυνθείτε προς #Βρύση
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 18, 2026
Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα.
Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς στην αγροτοδασική έκταση.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση, ενώ οι κάτοικοι της Επισκοπής καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.