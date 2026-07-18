Εύβοια: Φωτιά στην Επισκοπή – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση του οικισμού

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Ευβοίας, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι Αρχές μάλιστα, έστειλαν και μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς τη Βρύση.

Το μήνυμα ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Επισκοπή της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Επισκοπή, απομακρυνθείτε προς Βρύση».

Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς στην αγροτοδασική έκταση.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση, ενώ οι κάτοικοι της Επισκοπής καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.