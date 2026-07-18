Σε εξέλιξη η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου: Αυξημένη κίνηση σε λιμάνια, εθνικές οδούς και ΚΤΕΛ – Δείτε φωτογραφίες

Με αυξημένους ρυθμούς συνεχίζεται η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου, καθώς χιλιάδες εκδρομείς αναχωρούν από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με προορισμό τα νησιά και δημοφιλείς παραθεριστικές περιοχές της χώρας.

Η επιβατική κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά και στους σταθμούς των ΚΤΕΛ, ενώ πυκνή ροή οχημάτων καταγράφεται στις εθνικές οδούς και στους βασικούς οδικούς άξονες της Βόρειας Ελλάδας. Το πρώτο μεγάλο κύμα των θερινών αναχωρήσεων αναμένεται να κορυφωθεί κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Χιλιάδες επιβάτες αναχωρούν από τον Πειραιά

Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, όπου σχηματίζονται ουρές στις πύλες επιβίβασης. Μεγάλος αριθμός ταξιδιωτών κατευθύνεται προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, τις Κυκλάδες και άλλους προορισμούς του Αιγαίου.

Η μεγάλη έξοδος είχε αρχίσει ήδη από την προηγούμενη ημέρα, όταν αναχώρησαν από τον Πειραιά 22.277 επιβάτες προς τα νησιά του Αιγαίου και 12.544 επιβάτες προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και 25 δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι περίπου 19.140 επιβάτες θα ταξιδέψουν προς το Αιγαίο και άλλοι 20.980 επιβάτες προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να βρίσκονται στο λιμάνι τουλάχιστον 30 έως 60 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου τους. Η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι παραμένει αυξημένη, ενώ στελέχη της Τροχαίας και του Λιμενικού διευκολύνουν την κίνηση και την επιβίβαση επιβατών και οχημάτων.

Πυκνή ροή στις εθνικές οδούς και πληρότητα στα ΚΤΕΛ

Η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου διεξάγεται χωρίς σοβαρά προβλήματα, παρά την πυκνή ροή των οχημάτων. Μικρές καθυστερήσεις καταγράφονται πριν από την Κινέτα και στα διόδια του Ισθμού της Κορίνθου.

Η Τροχαία εκτιμά ότι η κίνηση θα αυξηθεί αισθητά από τις μεσημβρινές ώρες. Οι αρχές καλούν τους οδηγούς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να ξεκινούν το ταξίδι τους ξεκούραστοι και να έχουν ελέγξει προηγουμένως την κατάσταση των οχημάτων τους.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η ζήτηση στα υπεραστικά ΚΤΕΛ, όπου η πληρότητα των προγραμματισμένων δρομολογίων φτάνει το 100%. Οι εταιρείες έχουν προσθέσει έκτακτα δρομολόγια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, κυρίως προς προορισμούς της Πελοποννήσου και της Ηπείρου.

Αυξημένη κίνηση προς τη Χαλκιδική και στα σύνορα

Στη Θεσσαλονίκη, η κυκλοφορία προς τη Χαλκιδική διεξάγεται προς το παρόν ομαλά. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένουν σημαντική αύξηση της κίνησης τις επόμενες ώρες, τόσο προς το πρώτο όσο και προς το δεύτερο «πόδι».

Μεγάλες ουρές οχημάτων καταγράφονται παράλληλα στο τελωνείο των Ευζώνων. Εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως από χώρες των Βαλκανίων, περιμένουν να εισέλθουν στην Ελλάδα για τις θερινές διακοπές τους.

Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στα διόδια των Μαλγάρων, με κατεύθυνση τις ακτές της Πιερίας. Επιβάρυνση αναμένεται και στα διόδια της Ανάληψης, στον δρόμο προς την Ασπροβάλτα, τα Βρασνά και την Καβάλα.

Οι αρχές καλούν τους εκδρομείς να επιδεικνύουν υπομονή και να ταξιδεύουν με προσοχή, καθώς η έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου αναμένεται να συνεχιστεί με αυξημένη ένταση και τις επόμενες ημέρες.