Μεσσηνία: Τρεις συλλήψεις για σειρά πυρκαγιών στη Μεταμόρφωση – Διετής έρευνα της ΔΑΕΕ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τρία άτομα συνελήφθησαν το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026 για σειρά πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία διήρκεσε περίπου δύο χρόνια.

Οι αρμόδιες Αρχές εκτέλεσαν τρία εντάλματα σύλληψης, τα οποία είχαν εκδοθεί με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή. Ομάδα της ΟΠΚΕ της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας συνέδραμε τόσο στις συλλήψεις όσο και στις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων.

Τα κοινά χαρακτηριστικά των πυρκαγιών

Η ΔΑΕΕ διερεύνησε, σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γαργαλιάνων, πολλαπλά περιστατικά πυρκαγιών στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, οι συγκεκριμένες πυρκαγιές παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης, τη συχνότητα εκδήλωσης, τη γεωγραφική συγκέντρωση και τον τρόπο έναρξής τους.

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν και αξιολόγησαν εκτενές αποδεικτικό υλικό. Σε αυτό περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία από το ιστορικό των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό και ευρήματα από ειδικές ανακριτικές πράξεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες.

Σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων

Η αξιολόγηση των στοιχείων οδήγησε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, σε σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων στην πρόκληση των υπό διερεύνηση πυρκαγιών.

Η ΔΑΕΕ υπέβαλε τη δικογραφία στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Μετά την εξέταση των στοιχείων της προανάκρισης, οι δικαστικές Αρχές εξέδωσαν τα τρία εντάλματα σύλληψης.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής Αρχής, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.