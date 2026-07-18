Νίκος Παππάς: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ – Για άλλη μια φορά θα υπερβούμε τις δυσκολίες

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ» ήταν το μήνυμα του Νίκου Παππά στην εισήγησή του στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ, αφού πρώτα ευχήθηκε στη νέα πρόεδρο της Κ.Ο., Ρένα Δούρου.

«Είμαστε εδώ, με την ιστορία μας, με τα στελέχη μας. Για άλλη μια φορά θα υπερβούμε τις δυσκολίες. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους θα κατέβουμε στις εκλογές και θα μπούμε στη Βουλή και θα πρωταγωνιστήσουμε στην ανασυγκρότηση της Αριστεράς» περιέγραψε.

«Πρέπει να παραδώσουν τις έδρες στο κόμμα με το οποίο εξελέγησαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρών στις επόμενες εθνικές εκλογές» τόνισε.