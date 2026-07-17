Γεωργιάδης για ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης είναι η μόνη τους ελπίδα για να κάνουν κάτι

Τον Παύλο Πολάκη «στηρίζει» ο Άδωνις Γεωργιάδης, εκτιμώντας ότι είναι η μόνη ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλει να πετύχει κάτι. Ταυτόχρονα, εξαπέλυσε πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι είχε σχεδιάζει τη διάλυση του κόμματος, του οποίου ήταν πρόεδρος.

«Ο Τσίπρας, όταν συνετρίβη από τον Μητσοτάκη το 2023, τι είπε στον εαυτό του; “Σιγά μην κάτσω εγώ τώρα να με φάνε οι Συριζαίοι, θα διαλύσω τον ΣΥΡΙΖΑ”. Και από την επόμενη στιγμή, δούλευε για να διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ» είπε στο ACTION24 ο κ. Γεωργιάδης, ο οποίος σχολίασε επίσης ότι ο πρώην πρωθυπουργός αντιγράφει τον Στέφανο Κασσελάκη, με αφορμή τη διαδικτυακή συζήτηση που είχε με πολίτες το βράδυ της Πέμπτης.

«Αντέγραψε τον Κασσελάκη, κόπι-πάστε, όπως έλεγε και ο Πολάκης. Άντε Αλέξη μου και στα γήπεδα του τένις», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, ενώ ερωτηθείς αν θα έπαιζε τένις με τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε γελώντας: «Για ball boy θα τον έχουμε».

«Η καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα»

«Είναι βέβαιο ότι η καταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε με σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα. Το ότι αυτός σχεδίασε να καταστρέψει τον ΣΥΡΙΖΑ έχει μία λογική. Το ότι οι άλλοι δέχθηκαν να καταστραφούν με τόση ευκολία, αυτό με ξεπερνά», συνέχισε ο κ. Γεωργιάδης.

Σε σχέση με τον Σωκράτη Φάμελλο, τον χαρακτήρισε αξιοπρεπή άνθρωπο και διερωτήθηκε για ποιον λόγο «κάθισε να γίνει ο μοιραίος αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ;» «Για να μην του σηκώνει το τηλέφωνο ο Τσίπρας; Ακόμα δεν έχω καταλάβει τι κάνουν», είπε.

Ο κ. Γεωργιάδης πήρε όμως θέση και για τη μάχη Πολάκη – Δούρου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ο Πολάκης είναι η μόνη τους ελπίδα να κάνουν κάτι. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν στη Βουλή, αλλά κάποια φασαρία θα την κάνει, θα ταράξει λίγο τα νερά, θα τσακωθεί με τον Τσίπρα, με εμένα, θα πει καμιά χοντράδα, θα γράψει κάτι τα ξημερώματα στο Facebook, κάτι θα κάνει. Με τη Δούρου θα είναι ψόφια…».

«Εάν δεν βγάλουν τον Πολάκη και βγάλουν τη Δούρου, για άλλη μια φορά θα πω ότι δεν έχουν ιδέα από την πολιτική», πρόσθεσε.