Κίνα: Εκατοντάδες παγιδευμένοι έπειτα από κατολίσθηση στην Τσονγκκίνγκ – Συγκλονιστικές εικόνες

Κτίρια κατέρρευσαν και εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν, λόγω της κατολίσθησης, που έλαβε χώρα σήμερα (17/7) στην πόλη Τσονγκκίνγκ στην Κίνα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Από τα συντρίμμια, έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής εννέα άτομα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων, Xinhua.
more videos of the landslide in Pengshui County, Chongqing, on July 17… https://t.co/LWMesd5V1Q pic.twitter.com/qfWaiqeqDQ
— Byron Wan (@Byron_Wan) July 17, 2026
Today’s terrifying visuals as a massive landslide caused multiple buildings to collapse near the Wujiang Three Bridges in Pengshui, Chongqing, China.
Many people are trapped under the rubble as emergency crews conduct a major search and rescue operation. pic.twitter.com/gjhujNpFDA
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 17, 2026
Ένα βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου που δημοσιεύτηκε στο X, το οποίο επαληθεύτηκε από το Reuters, έδειχνε ένα τμήμα της πλαγιάς να καταρρέει πάνω σε σπίτια και καταστήματα που βρίσκονταν από κάτω.
Dashcam footage shows the exact moment a massive landslide collapses multiple buildings in Pengshui, Chongqing, China. Rescue efforts are currently underway. pic.twitter.com/kQFVxLN025
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 17, 2026
Το κινεζικό Υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, ενεργοποίησε επίπεδο δύο έκτακτης ανάγκης και απέστειλε μια ομάδα διάσωσης 100 μελών στο σημείο.
Um #desabamento repentino de uma encosta atingiu hoje Pengshui, em #Chongqing, no sudoeste da China fazendo com que vários edifícios residenciais situados abaixo desmoronassem. Nove pessoas que estavam presas já foram resgatadas. As operações de resgate continuam em andamento. pic.twitter.com/mmXblyRrqe
— Diário do Povo (@DiarioPovo) July 17, 2026