Κίνα: Εκατοντάδες παγιδευμένοι έπειτα από κατολίσθηση στην Τσονγκκίνγκ – Συγκλονιστικές εικόνες

Κατολίσθηση σημειώθηκε σήμερα, 17 Ιουλίου, στην πόλη Τσονγκκίνγκ της Κίνας, προκαλώντας την κατάρρευση κτιρίων και τον εγκλωβισμό εκατοντάδων ανθρώπων. Μέχρι στιγμής, εννέα άτομα έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμμια, ενώ το κινεζικό Υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών έχει ενεργοποιήσει επίπεδο δύο έκτακτης ανάγκης και έχει αποστείλει ομάδα διάσωσης 100 μελών στο σημείο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κτίρια κατέρρευσαν και εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στην πόλη Τσονγκκίνγκ της Κίνας, λόγω κατολίσθησης.
  • Εννέα άτομα έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τα συντρίμμια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.
  • Το κινεζικό Υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών ενεργοποίησε επίπεδο δύο έκτακτης ανάγκης, στέλνοντας ομάδα διάσωσης 100 μελών στο σημείο.

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Κτίρια κατέρρευσαν και εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν, λόγω της κατολίσθησης, που έλαβε χώρα σήμερα (17/7) στην πόλη Τσονγκκίνγκ στην Κίνα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Από τα συντρίμμια, έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής εννέα άτομα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων, Xinhua.

 

 

Ένα βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου που δημοσιεύτηκε στο X, το οποίο επαληθεύτηκε από το Reuters, έδειχνε ένα τμήμα της πλαγιάς να καταρρέει πάνω σε σπίτια και καταστήματα που βρίσκονταν από κάτω.

 


Το κινεζικό Υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, ενεργοποίησε επίπεδο δύο έκτακτης ανάγκης και απέστειλε μια ομάδα διάσωσης 100 μελών στο σημείο.

 

 

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