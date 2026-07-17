Κίνα: Εκατοντάδες παγιδευμένοι έπειτα από κατολίσθηση στην Τσονγκκίνγκ – Συγκλονιστικές εικόνες

Κτίρια κατέρρευσαν και εκατοντάδες άνθρωποι εγκλωβίστηκαν, λόγω της κατολίσθησης, που έλαβε χώρα σήμερα (17/7) στην πόλη Τσονγκκίνγκ στην Κίνα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Από τα συντρίμμια, έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής εννέα άτομα, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων, Xinhua.

Ένα βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου που δημοσιεύτηκε στο X, το οποίο επαληθεύτηκε από το Reuters, έδειχνε ένα τμήμα της πλαγιάς να καταρρέει πάνω σε σπίτια και καταστήματα που βρίσκονταν από κάτω.



Το κινεζικό Υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, ενεργοποίησε επίπεδο δύο έκτακτης ανάγκης και απέστειλε μια ομάδα διάσωσης 100 μελών στο σημείο.

Um #desabamento repentino de uma encosta atingiu hoje Pengshui, em #Chongqing, no sudoeste da China fazendo com que vários edifícios residenciais situados abaixo desmoronassem. Nove pessoas que estavam presas já foram resgatadas. As operações de resgate continuam em andamento. pic.twitter.com/mmXblyRrqe

— Diário do Povo (@DiarioPovo) July 17, 2026