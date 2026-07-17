Άγριος καβγάς Γεωργιάδη – Τσουκαλά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ασχολείστε με τρίχες» – «Μας κάνατε περήφανους σαν Έλληνες που παραπέμπονται μόνο 4»

Ανέβηκαν οι τόνοι στον αέρα του ACTION24 ανάμεσα στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που έγιναν γνωστές την Πέμπτη.

Ο Κώστας Τσουκαλάς, με την έναρξη της συζήτησης είπε ότι η κυβέρνηση «πήγε κουβά» και εξήγησε: «Δεν λέγατε κανένας; Παραπέμφθηκαν τέσσερα άτομα. Είστε η μόνη κυβέρνηση που πετάει καπνογόνα γιατί παραπέμπονται μόνο τέσσερις».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε, υπενθυμίζοντας τι είχε υποστηρίξει. «Είχα πει ότι θα αθωωθούν και οι 11, και θα αθωωθούν. Είχα πει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν αντέχει να τους βάλει στο αρχείο και τους 11 γιατί θα ξεφτιλιστεί, και τελικά θα παραπέμψει τρεις ή τέσσερις».

«Εγώ θυμάμαι, κύριε υπουργέ, να λέτε “κανένας”. Νόμιζα ότι σήμερα θα είχατε κρυφτεί», αντέτεινε ο κ. Τσουκαλάς.

Στη συνέχεια τα αίματα άναψαν σχετικά με τις θητείες των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, ενώ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον υπουργό Υγείας να ζητήσει συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη. «Πανηγυρίζετε, έχετε βγει με καπνογόνα επειδή δεν είναι 11, αλλά 4 εκείνοι που παραπέμπονται. Ζητήστε συγγνώμη λοιπόν από τον Νίκο Ανδρουλάκη που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα και τη χώρα την εκθέτατε εσείς. Η κυβέρνησή σας δημιούργησε ένα σκάνδαλο», υπογράμμισε.

Απαντώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης υπενθύμισε ότι οι τέσσερις βουλευτές κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή σε διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων ύψους 13.000 ευρώ στο σύνολο, που όπως είπε είναι «τρίχες κατσαρές». «Ασχολείστε με τρίχες. Θα αθωωθούν και οι τέσσερις. Και δεύτερον γιατί ξεχνάτε τους κουμπάρους του Ανδρουλάκη; Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο; Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου Νίκος Ανδρουλάκης δεν είχε καταλάβει τίποτα;» ανέφερε.

«Ό,τι είπε τώρα έχει πάει κουβά. Πιέζατε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απειλούσατε, και πήγε κουβά. Την επόμενη φορά θα έρθουμε στο αεροδρόμιο να σας πούμε ότι μας κάνατε περήφανους που παραπέμπονται μόνο τέσσερις. Είμαστε περήφανοι σαν Έλληνες» ανταπάντησε ο κ. Τσουκαλάς, ενώ υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει διαγράψει τον κ. Χιλετζάκη, ο οποίος, όπως είπε, ελέγχεται για υπόθεση ύψους 10 εκατ. ευρώ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κλείνοντας επισήμανε ότι «η παραπομπή δεν λέει απολύτως τίποτα, η καταδίκη λέει», επιμένοντας ότι θα αθωωθούν.