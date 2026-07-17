Διαμαντοπούλου για Τσίπρα: Μετά το «rebranding», περνάμε στο «reminding» – Να θυμηθούμε πώς συμπεριφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, στην κοινωνία και στο κόμμα του

«Η κυβέρνηση μιλά για δικαίωση, αλλά μπορεί να μας πει πού πήγαν τα χρήματα που χάθηκαν; Αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση» είπε η Άννα Διαμαντοπούλου σε συνέντευξη στο Action 24.

Κληθείσα να σχολιάσει τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι «διασύρθηκαν έντιμοι πολιτικοί» και πως η κυβέρνηση δεν είναι «κυβέρνηση υποδίκων», η Άννα Διαμαντοπούλου είπε «μου θυμίζει την ιστορία με τον Χότζα. Κάποιος του είπε ότι το σπίτι του ήταν πολύ μικρό και δεν χωρούσε η οικογένειά του. Ο Χότζας τον συμβούλεψε να βάλει μέσα και τα ζώα, τις αγελάδες και τις κότες. Όταν πλέον δεν άντεχαν άλλο, του είπε να τα βγάλει έξω και τότε όλοι ένιωσαν ότι το σπίτι ήταν ξαφνικά μεγάλο. Αυτό κάνει σήμερα και η κυβέρνηση».

«Πολλοί άνθρωποι έχουν κατηγορηθεί άδικα. Πίσω από κάθε υπόθεση υπάρχουν οικογένειες, προσωπικές διαδρομές και υπολήψεις, που μπορεί να πληγούν. Όμως, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ζήτησε την άρση ασυλίας υπουργών του. Όταν ένας Πρωθυπουργός παύει υπουργούς και ζητεί την άρση της ασυλίας τους, δεν μπορεί να κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι ευθύνεται» σημείωσε.

«Ζούμε μια πρωτοφανή ρευστοποίηση του κοινοβουλευτικού σκηνικού»

Η Άννα Διαμαντοπούλου, υπογράμμισε ότι το σημερινό φαινόμενο των μαζικών ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών, δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολιτευτική ιστορία.

«Ζούμε μια πρωτοφανή ρευστοποίηση του κοινοβουλευτικού σκηνικού. Οι μαζικές ανεξαρτητοποιήσεις δεν είναι τυχαίες ούτε αποτελούν απλές προσωπικές επιλογές όσων αποχωρούν από τον ΣΥΡΙΖΑ» τόνισε.

Για τη Θεοδώρα Τζάκρη ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ακούσει καμία σχετική συζήτηση στο ΠΑΣΟΚ και επεσήμανε πως οι επιλογές στελεχών, πρέπει να γίνονται με μεγάλη προσοχή.

«Περνάμε στο reminding για τον Αλέξη Τσίπρα»

Η Άννα Διαμαντοπούλου άσκησε έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε μια πολιτική που στόχευε στη διάλυση του ΠΑΣΟΚ.

«Η προσπάθεια του κ. Τσίπρα για «rebranding» έχει ολοκληρωθεί. Εγώ θα έλεγα ότι πλέον περνάμε στο «reminding», δηλαδή να θυμηθούμε όλοι πώς συμπεριφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ, στην ελληνική κοινωνία αλλά και στο ίδιο του το κόμμα» σχολίασε.

«Δεν μπορώ να κατανοήσω πώς βουλευτές εγκαταλείπουν το κόμμα με το οποίο εξελέγησαν, χωρίς να παραδίδουν την έδρα τους. Μάλιστα, τους ζητήθηκε να παραιτηθούν και στη συνέχεια θα αποφασιζόταν αν θα συμμετείχαν σε νέο πολιτικό εγχείρημα. Αυτό δεν συνάδει με την πολιτική ηθική» πρόσθεσε.

Για τις δημοσκοπήσεις

«Υπάρχει στενοχώρια και προβληματισμός, όμως το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει συνεχώς ολοκληρωμένες προγραμματικές προτάσεις για την παιδεία, τα νοσοκομεία, τα λιμάνια, τον αθλητισμό, τις εξαγωγές, τη συνταγματική αναθεώρηση και μια σειρά ακόμη σημαντικών θεμάτων. Δεν θα βγάλουμε λαγούς από το καπέλο, θα μιλήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας» είπε.

«Δεκαεπτά δημοσκοπήσεις μέσα σε δεκατρείς ημέρες διαμορφώνουν κλίμα και επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Εμείς πιστεύουμε ότι μέσα από σοβαρή επεξεργασία πολιτικών προτάσεων μπορούμε να ανατρέψουμε τα δεδομένα. Ο στόχος της πρωτιάς δεν έχει αλλάξει» περιέγραψε.

«Αν ο κ. Μητσοτάκης θέλει να συνεργαστεί με κάποιον, ας μας πει αν θα επιλέξει τον κ. Σαμαρά, τον κ. Βελόπουλο ή ακόμη και τον κ. Τσίπρα. Ο ίδιος ο κ. Τσίπρας συνεργάστηκε με την Ακροδεξιά μέσω του Πάνου Καμμένου. Επομένως, δεν μπορεί σήμερα να εμφανίζεται ως εγγυητής της προοδευτικής διακυβέρνησης» υπογράμμισε.

Κλείνοντας υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ είχε συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως είπε, η χώρα κινδύνευε με κατάρρευση.