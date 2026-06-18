«Βγήκαν τα μαχαίρια» στο ΠΑΣΟΚ: Η κόντρα Δούκα – Διαμαντοπούλου και η δυσαρέσκεια της Χαριλάου Τρικούπη

Σύννεφα εσωστρέφειας μαζεύονται πάνω από την Χαριλάου Τρικούπη, στον απόηχο των δημοσκοπήσεων που δείχνουν το ΠΑΣΟΚ να κατατάσσεται στην τρίτη θέση, μετά την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, ενώ αναταραχή έχει προκαλέσει η δημόσια αντιπαράθεση της Άννας Διαμαντοπούλου και του Χάρη Δούκα. Η πρώην υπουργός χαρακτήρισε γελοία την προσέγγισή του για διάλογο με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πριν από τις εκλογές, με τον Δήμαρχο Αθηναίων να κατηγορεί την κ. Διαμαντοπούλου εμμέσως πλην σαφώς ότι κλείνει το μάτι στη ΝΔ.

«Αυτό το θέμα, τι συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ», είπε η η Άννα Διαμαντοπούλου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» στο ΟΡΕΝ, με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθα, «καρφώνοντας» τον κ. Δούκα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, αντέδρασε έντονα επικρίνοντας και μία άλλη αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου ότι είναι καλά τα δημοσιονομικά της χώρας μας στο εξωτερικό: «Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κυρία Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ. Μετά από αυτές δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο».

Σημειώνεται ότι η κ. Διαμαντοπούλου μετά την ανάρτηση του κ. Δούκα, έδωσε μια έμμεση απάντηση στον Δήμαρχο Αθηναίων, προτρέποντας με ανάρτησή της να δουν το σύνολο της συνέντευξης στο OPEN, όπου ξεδίπλωσε το όραμα του ΠΑΣΟΚ και τίποτα περισσότερο, ενώ την Πέμπτη σε συνέντευξή της δεν είπε κουβέντα για το «επεισόδιο».

Η αντίδραση της Χαριλάου Τρικούπη

Η κόντρα των δύο κορυφαίων στελεχών που αναζωπυρώνει τη συζήτηση για το θέμα των συνεργασιών προκάλεσε δυσαρέσκεια στη Χαριλάου Τρικούπη, που επέλεξε να κρατήσει αποστάσεις από τις δηλώσεις τόσο της κ. Διαμαντοπούλου όσο και του κ. Δούκα.

Πηγές της αναφέρουν: «Αντί να αναλώνονται τα κορυφαία στελέχη σε δημόσιες αντεγκλήσεις, η βάση της παράταξης, ο δημοκρατικός κόσμος και η κοινωνία αναμένει από αυτά να επικοινωνούν τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Ο καθένας κρίνεται και αναλαμβάνει την ευθύνη». Από την Χαριλάου Τρικούπη επιθυμούν να βάλουν τέλος στη συζήτηση, τονίζοντας ότι οι κοκορομαχίες έχουν κουράσει, ενώ υπογραμμίζουν την ανάγκη εστίασης στον εκλογικό στόχο της πρώτης θέσης με την ανάδειξη του προγράμματος του κόμματος. Θορυβημένοι είναι και βουλευτές του κόμματος που δεν κρύβουν τον προβληματισμό και τη δυσφορία τους για την εικόνα που βγάζει προς τα έξω το ΠΑΣΟΚ.

Για άστοχες δηλώσεις μίλησε πάντως ανοιχτά ο γραμματέας του κόμματος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Συγκεκριμένα, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ κληθείς να σχολιάσει την αντιπαράθεση της Άννας Διαμαντοπούλου με τον Χάρη Δούκα, με αφορμή την πρόταση που είχε κάνει ο Δήμαρχος Αθηναίων για ενδεχόμενη συνεργασία ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ, αν υπάρξει δεύτερη κάλπη στις εκλογές, είπε: «Η προσπάθεια του προέδρου και περίπου όλων των στελεχών είναι να αναδείξουμε τον προγραμματικό λόγο του ΠΑΣΟΚ και τις προτάσεις μας για να γίνει συζήτηση επί των προτάσεων που αφορούν την ζωή των πολιτών και την πορεία της χώρας. Κατά καιρούς έχουμε δηλώσεις που λοξοδρομούν τα πράγματα. Εγώ ως γραμματέας του κόμματος έχω μια υποχρέωση να καλέσω όλες και όλους να ευθυγραμμιστούν απολύτως με τις αποφάσεις του συνεδρίου. Αν δεν ευθυγραμμίζονται θα κριθούν από τον δημοκρατικό λαό της χώρας».

«Είχα πει όταν ρωτήθηκα με την πρώτη δήλωση του κ. Δούκα ότι ήταν μια άστοχη δήλωση και το επαναλαμβάνω όπως άστοχή δήλωση είναι και της κας Διαμαντοπούλου γιατί η δήλωση αυτή επαναφέρει τη συζήτηση και υπ’ αυτή την έννοια είναι μια άστοχη δήλωση ακόμα κι αν στο περιεχόμενό της έχει κάποια σοβαρά στοιχεία που μπορεί και του κ. Δούκα να είχε αλλά υπάρχουν όργανα στο ΠΑΣΟΚ. Είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις θέσεις τους εντός του Πολιτικού Συμβουλίου», τόνισε ο κ. Βαρδακαστάνης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΟΡΕΝ τόνισε: «Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο όταν υπάρχει ένα ολόκληρο συγκρότημα εξουσίας που θέλει να χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ γιατί το φοβάται. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να επιτρέπει να υπάρχει εσωτερική περιδίνηση». Ο βουλευτής Δημήτρης Μάντζος μιλώντας στο MEGA, ανέφερε πως: «Δεν δέχομαι να πυροβολούμε τα πόδια μας. Δεν δέχομαι να κάνουμε συνεχώς πίσω βήματα», ενώ η βουλευτής Ράνια Θρασκιά, μιλώντας στο ΕΡΤnews, δήλωσε: «Το σύνθημα το δίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι αυτή η φυγή προς τα εμπρός».

ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ πάντως δεν έχασαν την ευκαιρία και πήραν το μέρος του Χάρη Δούκα.

«Συμφωνεί ο κ. Ανδρουλάκης με τη δήλωση της κ. Διαμαντοπούλου ότι «ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας -αυτό πρέπει να το παραδεχθώ». Τι λέει ο κ. Τσουκαλάς;» ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Κριτική στην Άννα Διαμαντοπούλου άσκησε και η ΕΛΑΣ. «Κι όμως η αλήθεια διαφωνεί» σημειώνει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τη δήλωση της κ. Διαμαντοπούλου για τα δημοσιονομικά της χώρας και σημειώνει τα εξής: «Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ συγκρίνεται μόνο με της Βουλγαρίας (68% μ.ο. ΕΕ). Ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης είναι στο 45% του μέσου όρου της ΕΕ. 1 στους 5 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Η Ελλάδα έχει γίνει μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (ΟΠΕΚΕΠΕ, Υποκλοπές, Τέμπη). Καταλήγοντας η ΕΛΑΣ σημειώνει: «Γι’ αυτό τελικά η πολιτική αλλαγή δεν αρκεί. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή πολιτικής».

Το χρονικό της κόντρας

Η κόντρα Διαμαντοπούλου – Δούκα πάντως δεν ξεκίνησε τα τελευταία 24ωρα . Την 1η Ιουνίου η κ. Διαμαντοπούλου με μία ανάρτησή της είχε καυτηριάσει τηλεοπτικές δηλώσεις του κ. Δούκα για μετεκλογική συμπόρευση με την ΕΛΑΣ. «Αγαπάς το ΠΑΣΟΚ; Απόδειξέ το» έγραφε, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες. Ακολούθησαν στο πολιτικό συμβούλιο του κόμματος αιχμές, όπως ερμηνεύτηκαν, του Χάρη Δούκα στην κ. Διαμαντοπούλου ότι παραμένει πιστός στις αποφάσεις του συνεδρίου και ότι δεν φοβάται τον διάλογο.

Ο κ. Δούκας αυτές τις μέρες βρίσκεται στο εξωτερικό, δεν έχει προς το παρόν άλλη αντίδραση, ωστόσο την ερχόμενη εβδομάδα είναι ομιλητής σε εκδήλωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖ Κώστα Αρβανίτη για το κράτος δικαίου.