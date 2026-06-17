Κόντρα Δούκα-Διαμαντοπούλου: «Τα εύσημα που δίνει στη ΝΔ δεν εκφράζουν το ΠΑΣΟΚ»- «Γελοία προσέγγιση τα περί συνεργασιών»

Νέα αντιπαράθεση ξέσπασε στο ΠΑΣΟΚ ανάμεσα στην Άννα Διαμαντοπούλου και τον Χάρη Δούκα, με αφορμή τη συζήτηση για τις πολιτικές συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο αλλά και τις αξιολογήσεις για την πορεία της χώρας σε οικονομικό επίπεδο.

Η αρχή έγινε με συνέντευξη της Άννας Διαμαντοπούλου, στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά στο Open, η οποία άσκησε κριτική στην πρόταση του δημάρχου Αθηναίων για διάλογο και πιθανή συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Άννα Διαμαντοπουλου: «Γελοία προσέγγιση τα περί συνεργασιών»

«Αυτό το θέμα, το συζητούμε από τώρα με τους μεν ή από τους δε, είναι η συνταγή για ένα κόμμα να ανοίξει πόρτες και παράθυρα και να χάνει ψηφοφόρους. Έτσι; Δηλαδή, πιο γελοία προσέγγιση δεν μπορώ να φανταστώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφερόμενη στην κυβερνητική πολιτική, σημείωσε ότι «η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σταθερό ποσοστό 20%, αλλά έχει κάνει μία πολιτική όλα αυτά τα χρόνια που, ναι, είναι καλά τα δημοσιονομικά μας και στο εξωτερικό είναι πολύ καλή η αποδοχή της χώρας, αυτό πρέπει να το παραδεχθώ, αλλά όταν ερχόμαστε στο εσωτερικό, αυτή η οικονομική πολιτική αφορά ένα 20%. Και το υπόλοιπο 80% δεν συμμετέχει ούτε σε αναδιανομή, ούτε σε πλούτο».

Χάρης Δούκας: «Οι θέσεις της με τις οποίες δίνει τα εύσημα στη ΝΔ, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ»

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση του Χάρη Δούκα, ο οποίος τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τις θέσεις της κ. Διαμαντοπούλου.

«Οι θέσεις που εξέφρασε σήμερα η κα Διαμαντοπούλου, με τις οποίες δίνει τα εύσημα στην κυβέρνηση της ΝΔ για επιτυχίες στα δημοσιονομικά και την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, δεν εκφράζουν τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε ότι «μετά από αυτές, δεν μου κάνει εντύπωση που βρίσκει γελοίες τις θέσεις για διάλογο στον προοδευτικό χώρο».