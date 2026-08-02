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Κωνσταντοπούλου: Η μόνιμη υποβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και η διαρκής υποτίμηση των μάχιμων πυροσβεστών αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης

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Πολιτική

ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση τονίζοντας ότι «η μόνιμη και έμπρακτη υποβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και η διαρκής υποτίμηση των μάχιμων πυροσβεστών, εποχικών, 5ετούς θητείας, μόνιμων, αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημείωσε: «Τα κροκοδίλεια δάκρυα και οι δακρύβρεχτες αναρτήσεις αποτελούν μνημείο θράσους, αναισθησίας, αναλγησίας και υποκρισίας».

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