Κωνσταντοπούλου: Η μόνιμη υποβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και η διαρκής υποτίμηση των μάχιμων πυροσβεστών αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση τονίζοντας ότι «η μόνιμη και έμπρακτη υποβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και η διαρκής υποτίμηση των μάχιμων πυροσβεστών, εποχικών, 5ετούς θητείας, μόνιμων, αποτελεί συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Παράλληλα, η κ. Κωνσταντοπούλου σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημείωσε: «Τα κροκοδίλεια δάκρυα και οι δακρύβρεχτες αναρτήσεις αποτελούν μνημείο θράσους, αναισθησίας, αναλγησίας και υποκρισίας».