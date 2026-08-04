Φωτιά στη Δυτική Αττική: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ψάθα – Αρτοποιός: «Θα απαιτηθεί πολύς κόπος και χρόνος»

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Σε γενικότερη ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας. Το μεγάλο μήκος της περιμέτρου και το δύσβατο ανάγλυφο δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην Ψάθα, αλλά παραμένουν διάσπαρτες εστίες που προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις.

«Δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Θα απαιτηθούν πολύς κόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην κατάσβεσή της», τόνισε.

Σε τρεις τομείς έχει χωριστεί η πυρκαγιά

Σύμφωνα με τον κ. Αρτοποιό, το Συντονιστικό Κέντρο «Όλυμπος» έχει χωρίσει την περίμετρο της πυρκαγιάς σε τρεις επιχειρησιακούς τομείς.

Ο πρώτος τομέας βρίσκεται βόρεια, απέναντι από την Ψάθα, και περιλαμβάνει τις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα.

Ο δεύτερος τομέας εκτείνεται νότια και περιλαμβάνει την Ψάθα, τη Λούμπα, τη Βένιζα και τη Ζάχουλη. Ο τρίτος τομέας βρίσκεται νοτιοανατολικά, στην περιοχή Κανδηλίου, στη Μονή Καμάρα και στο νοτιότερο τμήμα προς τα Μέγαρα.

Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής επισήμανε ότι η εικόνα παρουσιάζει γενικότερη βελτίωση. Ωστόσο, το βασικό χαρακτηριστικό της πυρκαγιάς παραμένει η ιδιαίτερα μεγάλη περίμετρός της.

Το δυσκολότερο σημείο στην Ψάθα

Το πιο ενεργό τμήμα εντοπίζεται προς την Ψάθα, όπου παραμένουν πολλές μικρές εστίες, τα λεγόμενα «καντηλάκια», μέσα σε εκτάσεις με ελαιόδεντρα και δασική βλάστηση. Οι εστίες αυτές μπορούν να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις.

«Αυτό είναι το πιο δύσκολο μέτωπο αυτή τη στιγμή, λόγω του αναγλύφου της περιοχής. Τα υπόλοιπα τμήματα βρίσκονται σε μεγαλύτερη ύφεση, χωρίς όμως να υπάρχει εφησυχασμός», ανέφερε ο Γιάννης Αρτοποιός.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν κινδυνεύσει κατοικίες στην περιοχή.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες αριθμούν συνολικά 450 πυροσβέστες. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης 23 πυροσβέστες από τη Γαλλία και 23 από τη Ρουμανία, με οκτώ υδροφόρα οχήματα.

Παράλληλα, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και η Περιφέρεια Αττικής συνέδραμαν στη διάνοιξη δρόμων σε δύσβατα σημεία, ώστε οι επίγειες δυνάμεις να αποκτήσουν πρόσβαση στις εστίες. Υδροφόρες τροφοδοτούν συνεχώς με νερό τα πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα.

«Επιχειρούν συνολικά 34 εναέρια μέσα, ένας πολύ μεγάλος αριθμός για μία δασική πυρκαγιά», υπογράμμισε ο κ. Αρτοποιός.

Ο φόβος νέων αναζωπυρώσεων

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επικεντρώνουν την προσπάθειά τους στην αποτροπή νέων αναζωπυρώσεων, ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές ώρες, όταν η θερμοκρασία αυξάνεται και η υγρασία υποχωρεί.

«Το στοίχημα για αύριο είναι ότι κάθε μεσημέρι, μετά τη μία, όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία, αναθερμαίνονται σημεία τα οποία είτε είναι δύσβατα είτε είναι δύσκολα προσβάσιμα ακόμη και από τα εναέρια μέσα», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής.

Οι επίγειες δυνάμεις θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, προκειμένου να περιορίσουν τις εστίες πριν από την εκ νέου έναρξη των ρίψεων από τα εναέρια μέσα.

«Αυτή η πυρκαγιά θα δουλευτεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να μην ξεπηδήσει κάποια φλόγα, και με τα εναέρια μέσα θα προσπαθήσουμε από νωρίς να την ελέγξουμε. Δεν είναι εύκολο. Πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Θα απαιτηθούν πολύς κόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην κατάσβεσή της», κατέληξε ο Γιάννης Αρτοποιός.