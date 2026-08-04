ΗΠΑ: Ο Τζέι Κλέιτον ορκίστηκε νέος διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών

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Ο Τζέι Κλέιτον ορκίστηκε τη Δευτέρα 3 Αυγούστου νέος διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών (DNI) των ΗΠΑ, λίγες ημέρες μετά την επικύρωση του διορισμού του από τη Γερουσία.

Ο Κλέιτον αναλαμβάνει τη θέση έπειτα από μια έντονη ακρόαση στη Γερουσία, κατά την οποία απέφυγε επανειλημμένα να δηλώσει ευθέως ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ηττήθηκε από τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Ο νέος διευθυντής διαδέχεται την Τούλσι Γκάμπαρντ, η οποία παραιτήθηκε τον Ιούνιο, έπειτα από σύντομη θητεία. Κατά τη διάρκειά της, η Γκάμπαρντ συγκρούστηκε επανειλημμένα με τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, οι οποίοι την κατηγορούσαν ότι προωθούσε την πολιτική ατζέντα του Τραμπ και αναπαρήγαγε ισχυρισμούς περί εκλογικής νοθείας που έχουν διαψευστεί.

Η πρώτη δήλωση του Τζέι Κλέιτον

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, ο Κλέιτον υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητά του αποτελεί η προστασία των πολιτών και η ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

«Η ασφάλεια και η προστασία του αμερικανικού λαού θα μας καθοδηγούν και θα εργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι ο αμερικανικός λαός έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην Κοινότητα Πληροφοριών (IC), μέσω της κατάλληλης εποπτείας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας», ανέφερε.

«Αυτό περιλαμβάνει την εγγύηση ότι το ζωτικό έργο της Κοινότητας Πληροφοριών μας δεν θα εργαλειοποιηθεί ποτέ για πολιτικά κίνητρα», πρόσθεσε.

Ο όρος «εργαλειοποίηση» χρησιμοποιείται συχνά από τον Τραμπ και τους συμμάχους του, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι προηγούμενες κυβερνήσεις καταχράστηκαν την εξουσία τους για να τον στοχοποιήσουν.

Οι αντιδράσεις για τον διορισμό

Οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία επικύρωσαν την περασμένη εβδομάδα τον διορισμό του Κλέιτον, παρά τις αντιδράσεις των Δημοκρατικών. Οι τελευταίοι τον επέκριναν επειδή αρνήθηκε επανειλημμένα, κατά την ακρόασή του, να αναγνωρίσει ευθέως την ήττα του Τραμπ στις εκλογές του 2020.

Ο Κλέιτον έχει διατελέσει εισαγγελέας της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης. Με τα νέα του καθήκοντα, θα αναλάβει την εποπτεία των 18 υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ