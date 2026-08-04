Γάζα: Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις «συνεχιζόμενες παραβιάσεις» του Ισραήλ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Οι κυβερνήσεις του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας καταδίκασαν τη Δευτέρα τις «συνεχιζόμενες παραβιάσεις» του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, μετά τους νέους βομβαρδισμούς που, σύμφωνα με πληροφορίες, προκάλεσαν τον θάνατο περισσότερων από 20 ανθρώπων.

Οι τρεις χώρες είχαν μεσολαβήσει για τη σύναψη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο τον Οκτώβριο του 2025.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, τα τρία κράτη καταδίκασαν έντονα τις «συνεχιζόμενες ισραηλινές παραβιάσεις στη Λωρίδα της Γάζας» και αναφέρθηκαν ιδιαίτερα «στη στοχοποίηση εγκαταστάσεων και υποδομών υγείας».

Παράλληλα, εξέφρασαν την καταδίκη τους για «τις απώλειες ανθρωπίνων ζωών στις τάξεις των αμάχων, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών».

Η Ντόχα, η Άγκυρα και το Κάιρο τόνισαν ότι η κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακο εξακολουθεί να αποτελεί «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και, ιδιαίτερα, «του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».