Παναθηναϊκός: Παρουσίασε το νέο, υπερσύγχρονο, πούλμαν αξίας 550.000 ευρώ – Ο Παρθενώνας, η θεά Αθηνά και οι παροχές, δείτε φωτογραφίες

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Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε το βράδυ της Δευτέρας (3/8) το νέο πούλμαν της πρώτης ομάδας, το οποίο κόστισε 550.000 ευρώ και θα χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού επιτελείου.

Πρόκειται για ένα Volvo B13R Irizar i8 τελευταίας γενιάς, το οποίο διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις ανάγκες της ομάδας.

Το νέο όχημα ξεχωρίζει για τις μεγάλες διαστάσεις και το ύψος του, το οποίο παραπέμπει σε διώροφο λεωφορείο. Στο εσωτερικό έχουν τοποθετηθεί τραπεζάκια ανά δύο καθίσματα, προκειμένου να προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση και λειτουργικότητα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.

Οι παροχές στο εσωτερικό

Το πούλμαν διαθέτει δερμάτινα, αδιάβροχα και ανακλινόμενα καθίσματα, τα οποία είναι εξοπλισμένα με υποπόδια. Πάνω τους έχει κεντηθεί ο στίχος από τον ύμνο του Παναθηναϊκού, «Σύλλογος Μεγάλος».

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ασύρματη σύνδεση WiFi, τρεις οθόνες, θύρες USB και πρίζες σε κάθε θέση, προσφέροντας δυνατότητα σύνδεσης και φόρτισης ηλεκτρονικών συσκευών στους επιβάτες.

Παράλληλα, το όχημα διαθέτει φούρνο μικροκυμάτων, καφετιέρες και τρία εσωτερικά ψυγεία, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες της ομάδας κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.

Την εικόνα του πούλμαν συμπληρώνουν οι περιμετρικοί προβολείς και ο διακριτικός πράσινος φωτισμός στο εσωτερικό.

Ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά στο αμάξωμα

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην εξωτερική σχεδίαση του οχήματος. Στο αμάξωμα απεικονίζονται το έμβλημα του συλλόγου, ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά, στοιχεία που παραπέμπουν στην ιστορία και την ταυτότητα της ομάδας.

Στην οροφή έχει αποτυπωθεί επίσης ο στίχος «Σύλλογος Μεγάλος», ο οποίος επαναλαμβάνεται στα καθίσματα του εσωτερικού.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το νέο Volvo B13R Irizar i8 συνδυάζει σύγχρονη τεχνολογία, υψηλή αισθητική και άνεση, προσφέροντας αναβαθμισμένες συνθήκες μετακίνησης στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο.

Η ΠΑΕ επισημαίνει ότι το όχημα διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και έχει σχεδιαστεί με βάση τις ανάγκες μιας επαγγελματικής ποδοσφαιρικής ομάδας.

Με την απόκτηση του νέου πούλμαν, ο Παναθηναϊκός ενισχύει τις υποδομές της πρώτης ομάδας και αναβαθμίζει το μέσο που χρησιμοποιούν οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο για τις μετακινήσεις τους.