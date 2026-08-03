Τραγωδία στην Λάρισα: 68χρονος πέθανε μέσα στο αυτοκίνητό του – Είχε προλάβει να σταματήσει το όχημα

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Ένας 68χρονος έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Δευτέρας στη Λάρισα, έπειτα από αιφνίδια αδιαθεσία που αισθάνθηκε την ώρα που οδηγούσε.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό 1ης Μεραρχίας, κοντά στη Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, ο άνδρας πρόλαβε να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητό του μέσα στο οδόστρωμα και να ενεργοποιήσει τα φώτα έκτακτης ανάγκης.

Διερχόμενη οδηγός σταμάτησε για να διαπιστώσει τι είχε συμβεί. Όταν πλησίασε το όχημα, εντόπισε τον 68χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Οι προσπάθειες ανάνηψης

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης για περισσότερα από 40 λεπτά. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τον άνδρα, ο οποίος κατέληξε.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αποδίδουν τον θάνατό του σε πιθανή καρδιακή ανακοπή. Τα ακριβή αίτια αναμένεται να εξακριβωθούν από την προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση.