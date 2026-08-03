ΗΠΑ: Δύο νεκροί από την επιδημία παρασιτικής λοίμωξης από φρέσκα τρόφιμα, πάνω από 18.000 κρούσματα

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Οι υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ ανακοίνωσαν τους πρώτους θανάτους που συνδέονται με τη φετινή επιδημία κυκλοσπορίασης (cyclosporiasis), μιας παρασιτικής λοίμωξης που προκαλεί σοβαρή διάρροια.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Μίσιγκαν, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αποτελώντας τα πρώτα γνωστά θύματα της πολυπολιτειακής έξαρσης που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δύο ασθενείς είχαν υποκείμενα νοσήματα

Οι αρχές διευκρίνισαν ότι και οι δύο ασθενείς αντιμετώπιζαν σοβαρά υποκείμενα προβλήματα υγείας, τα οποία πιθανόν επιδεινώθηκαν από τη λοίμωξη και την αφυδάτωση που προκάλεσε η νόσος.

«Δύο θάνατοι έχουν ταυτοποιηθεί ως μέρος της επιδημίας κυκλοσπορίασης που επηρεάζει το Μίσιγκαν. Σύμφωνα με τους ιατρικούς φακέλους, και τα δύο άτομα είχαν σοβαρά υποκείμενα νοσήματα που ενδέχεται να επηρεάστηκαν από την κυκλοσπορίαση και την αφυδάτωση», ανέφερε το υπουργείο, προσθέτοντας ότι δεν θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής, στο Μίσιγκαν έχουν καταγραφεί 11.234 κρούσματα, ενώ 193 ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία.

Πάνω από 18.000 κρούσματα στις ΗΠΑ

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) επιβεβαίωσαν ότι γνωρίζουν τους δύο θανάτους που συνδέονται με τη φετινή επιδημία.

Συνολικά, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 18.000 περιστατικά κυκλοσπορίασης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από αυτά, 6.707 έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ περίπου 11.500 βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση για να διαπιστωθεί αν η μόλυνση αποκτήθηκε εντός της χώρας.

Τι είναι η κυκλοσπορίαση

Η κυκλοσπορίαση προκαλείται από το μικροσκοπικό παράσιτο Cyclospora cayetanensis, το οποίο μπορεί να μολύνει φρέσκα τρόφιμα ή νερό.

Η λοίμωξη εκδηλώνεται κυρίως με έντονη διάρροια, ενώ μπορεί επίσης να προκαλέσει ναυτία, κοιλιακές κράμπες, απώλεια όρεξης, κόπωση και αφυδάτωση.

Οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι η νόσος σπάνια είναι απειλητική για τη ζωή, όμως μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά σε ηλικιωμένους ή άτομα με υποκείμενα προβλήματα υγείας.

Ανακλήθηκε παρτίδα μαρουλιού

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), σε συνεργασία με το CDC και τις πολιτειακές αρχές, διερευνά αρκετές εστίες μετάδοσης.

Στο πλαίσιο της έρευνας ανακλήθηκε μαρούλι iceberg που διακινήθηκε από την εταιρεία Taylor Farms, καθώς θεωρείται πιθανή πηγή της μόλυνσης. Οι αρχές εκτιμούν, ωστόσο, ότι τα περισσότερα από τα μολυσμένα προϊόντα έχουν ήδη καταναλωθεί ή αποσυρθεί από τα ράφια των καταστημάτων.