Ιράν: Διαψεύδει τον Τραμπ για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, επιβεβαιώνει επαφές μόνο με το Ομάν

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Το Ιράν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ομάν για την εξεύρεση προσωρινής λύσης σχετικά με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, διαψεύδοντας ωστόσο ότι διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι νέες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα και ότι ανέστειλε προγραμματισμένες στρατιωτικές επιθέσεις προκειμένου να δοθεί χώρος στη διπλωματία.

Η Τεχεράνη διαψεύδει τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ ούτε σχεδιάζει να ξεκινήσει τέτοιες συνομιλίες.

Όπως ανέφερε, οι επαφές διεξάγονται αποκλειστικά με το Ομάν και στόχος είναι να επιτευχθεί «μια κοινή κατανόηση για έναν τρόπο διασφάλισης της ασφαλούς διέλευσης της εμπορικής ναυσιπλοΐας από τα Στενά του Ορμούζ».

Το Ιράν έχει επανειλημμένα διακόψει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του τον Φεβρουάριο.

«Υπάρχει συμφωνία», υποστηρίζει ο Τραμπ

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί γνώριζαν την έκταση των προγραμματισμένων αμερικανικών πληγμάτων και υποστήριξε πως οι διαπραγματεύσεις «ξεκινούν αύριο το απόγευμα».

«Υπάρχει συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ και θα υπάρξει συμφωνία και για το πυρηνικό πρόγραμμα», ανέφερε, χωρίς να διευκρινίσει ποιοι θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, καθώς και ηγεσίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ, τον προέτρεψαν να μην προχωρήσει στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Σαββατοκύριακου.

«Ήμασταν έτοιμοι να χτυπήσουμε. Μας ζήτησαν να μην το κάνουμε, γιατί πιστεύουν ότι υπάρχει συμφωνία», είπε χαρακτηριστικά.

Υποχώρησαν οι τιμές του πετρελαίου

Μετά τις δηλώσεις Τραμπ, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν στις ασιατικές αγορές, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι αυξάνονται οι πιθανότητες αποκλιμάκωσης της κρίσης.

Η τιμή του Brent σημείωσε πτώση περίπου 4,5%, ενώ αντίστοιχη υποχώρηση κατέγραψε και το αμερικανικό αργό.

Περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που καθιστά την περιοχή κομβικής σημασίας για την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Στοιχεία της εταιρείας Kpler δείχνουν ότι η εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά έχει ήδη μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, με 51 διελεύσεις πλοίων μεταξύ 30 Ιουλίου και 2 Αυγούστου, έναντι 71 το αμέσως προηγούμενο τετραήμερο.

Η Τεχεράνη απορρίπτει τους ισχυρισμούς

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Mehr χαρακτήρισε «νέο ψέμα» τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Τεχεράνη ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναβάλουν νέα στρατιωτικά πλήγματα.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι οι επιθέσεις που σχεδιάζονταν θα ήταν «η μεγαλύτερη επίθεση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», ενώ απέφυγε να απαντήσει αν στους πιθανούς στόχους περιλαμβάνονταν και ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Το Πακιστάν διαψεύδει ότι έχουν οριστεί συνομιλίες

Την ίδια ώρα, και το Πακιστάν διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ περί επικείμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars, Πακιστανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία ή τοποθεσία για τη διεξαγωγή άμεσων συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, παρά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα.