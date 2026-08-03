Σεισμός στην Ιαπωνία: Δύο εργαζόμενοι σκοτώθηκαν καθώς επέστρεψαν στο εμπορικό κέντρο που κατέρρευσε από έκρηξη για τις εισπράξεις έπειτα από εντολή του εργοδότη

Νέες πληροφορίες αποκαλύπτουν ότι δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας, αφού επέστρεψαν σε εμπορικό κέντρο κατόπιν εντολής του εργοδότη τους για να μεταφέρουν εισπράξεις μετά από ισχυρό σεισμό. Ο διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας Habita παραδέχθηκε ότι οι οδηγίες ήταν ακατάλληλες, εκφράζοντας ειλικρινή λύπη για την τραγωδία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Η 22χρονη Κουρούμι Οτάκε έχασε τη ζωή της αφού επέστρεψε στο εμπορικό κέντρο έπειτα από εντολή της εταιρείας της. Η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά την αγρυπνία στη μνήμη της. Πηγή: @Ryo_Saeba_3/X
Η 22χρονη Κουρούμι Οτάκε έχασε τη ζωή της αφού επέστρεψε στο εμπορικό κέντρο έπειτα από εντολή της εταιρείας της. Η φωτογραφία τραβήχτηκε κατά την αγρυπνία στη μνήμη της. Πηγή: @Ryo_Saeba_3/X
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στην Ιαπωνία αφού επέστρεψαν σε εμπορικό κέντρο, έπειτα από εντολή του εργοδότη τους, μετά από ισχυρό σεισμό.
  • Κλήθηκαν να μεταφέρουν τις εισπράξεις από την ταμειακή μηχανή στο χρηματοκιβώτιο, με τον διευθυντή πωλήσεων να παραδέχεται ότι «οι οδηγίες που δόθηκαν ήταν ακατάλληλες».
  • Ανάμεσα στα θύματα ήταν η 22χρονη Κουρούμι Οτάκε, η οποία είχε βγει με ασφάλεια αλλά επέστρεψε για τα χρήματα, με συγγενή της να δηλώνει: «Αν δεν είχε επιστρέψει, θα ήταν ακόμη μαζί μας».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την τραγωδία που ακολούθησε τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας, αποκαλύπτοντας ότι δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους αφού επέστρεψαν στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall, έπειτα από εντολή του εργοδότη τους.

Σύμφωνα με την εταιρεία ειδών γενικής χρήσης Habita, οι δύο υπάλληλοι κλήθηκαν να επιστρέψουν στο κατάστημα προκειμένου να μεταφέρουν τις εισπράξεις από την ταμειακή μηχανή στο χρηματοκιβώτιο, αφού είχε προηγηθεί η εκκένωση του εμπορικού κέντρου λόγω του σεισμού.

Περίπου μία ώρα αργότερα, ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους και οι δύο εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο συνολικός απολογισμός του σεισμού στην επαρχία Κουμαμότο ανήλθε στους 38 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 9.200 άνθρωποι εξακολουθούν να φιλοξενούνται σε κέντρα προσωρινής φιλοξενίας, αναφέρει το Xinhua.

«Οι οδηγίες που δόθηκαν ήταν ακατάλληλες»

Μετά τις αντιδράσεις, ο πρόεδρος και ο διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας Habita παρευρέθηκαν στην αγρυπνία (wake) για μία από τις εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους, όπου ζήτησαν συγγνώμη από την οικογένειά της. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε την απόφαση «τρομερό λάθος».

Ο διευθυντής πωλήσεων της Habita, Γκότζι Γιούσε, παραδέχθηκε ότι η απόφαση να ζητηθεί από τους εργαζομένους να επιστρέψουν στο κτίριο ήταν λανθασμένη.

«Οι οδηγίες που δόθηκαν εκείνη τη στιγμή ήταν ακατάλληλες και το μετανιώνω ειλικρινά», δήλωσε, σύμφωνα με το NHK.

Αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι, «κοιτάζοντάς το σήμερα, δεν άξιζε να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή», προσθέτοντας ότι η εταιρεία εξετάζει πώς θα διαχειριστεί την υπόθεση.

«Έπρεπε να επιστρέψω για τα χρήματα»

Ένα από τα δύο θύματα ήταν η 22χρονη Κουρούμι Οτάκε, ενώ η ταυτότητα του δεύτερου εργαζομένου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με συγγενείς της, η νεαρή είχε βγει με ασφάλεια από το εμπορικό κέντρο μετά τον σεισμό και συνάντησε συγγενικό της πρόσωπο έξω από το κτίριο.

Του είπε όμως ότι έπρεπε να επιστρέψει, επειδή η εταιρεία της είχε ζητήσει να μεταφέρει τα χρήματα από την ταμειακή μηχανή στο χρηματοκιβώτιο.

Το γεγονός επιβεβαίωσαν δύο εκπρόσωποι της Habita, οι οποίοι επισκέφθηκαν την οικογένεια της Οτάκε για να ζητήσουν συγγνώμη.

Οι εκτεταμένες ζημιές στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στην Κασίμα της επαρχίας Κουμαμότο, μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. (AFP-JIJI)
Οι εκτεταμένες ζημιές στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στην Κασίμα της επαρχίας Κουμαμότο, μετά τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. (AFP-JIJI)

«Αν δεν είχε επιστρέψει, θα ήταν ακόμη μαζί μας»

Συγγενής της 22χρονης τη χαρακτήρισε άνθρωπο με «έντονο αίσθημα δικαιοσύνης», σημειώνοντας ότι μετά τον θάνατο του πατέρα της πριν από τρία χρόνια είχε αναλάβει να στηρίζει τη μητέρα της.

«Αν δεν είχε επιστρέψει τότε στο κατάστημα, η Κουρούμι θα ήταν ακόμη μαζί με την οικογένειά της», δήλωσε συγγενικό της πρόσωπο στην εφημερίδα Asahi Shimbun.

Η μητέρα της, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, είπε συντετριμμένη: «Η κόρη μου δεν πρόκειται να επιστρέψει».

Η Habita, που ιδρύθηκε το 1976 και διαθέτει περισσότερα από δέκα καταστήματα σε διάφορες επαρχίες της Ιαπωνίας, εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια των δύο εργαζομένων και ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τις οικογένειές τους.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ