Σεισμός στην Ιαπωνία: Δύο εργαζόμενοι σκοτώθηκαν καθώς επέστρεψαν στο εμπορικό κέντρο που κατέρρευσε από έκρηξη για τις εισπράξεις έπειτα από εντολή του εργοδότη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για την τραγωδία που ακολούθησε τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στην επαρχία Κουμαμότο της Ιαπωνίας, αποκαλύπτοντας ότι δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους αφού επέστρεψαν στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall, έπειτα από εντολή του εργοδότη τους.

Σύμφωνα με την εταιρεία ειδών γενικής χρήσης Habita, οι δύο υπάλληλοι κλήθηκαν να επιστρέψουν στο κατάστημα προκειμένου να μεταφέρουν τις εισπράξεις από την ταμειακή μηχανή στο χρηματοκιβώτιο, αφού είχε προηγηθεί η εκκένωση του εμπορικού κέντρου λόγω του σεισμού.

Περίπου μία ώρα αργότερα, ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους και οι δύο εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο συνολικός απολογισμός του σεισμού στην επαρχία Κουμαμότο ανήλθε στους 38 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 9.200 άνθρωποι εξακολουθούν να φιλοξενούνται σε κέντρα προσωρινής φιλοξενίας, αναφέρει το Xinhua.

«Οι οδηγίες που δόθηκαν ήταν ακατάλληλες»

Μετά τις αντιδράσεις, ο πρόεδρος και ο διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας Habita παρευρέθηκαν στην αγρυπνία (wake) για μία από τις εργαζόμενες που έχασαν τη ζωή τους, όπου ζήτησαν συγγνώμη από την οικογένειά της. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε την απόφαση «τρομερό λάθος».

Ο διευθυντής πωλήσεων της Habita, Γκότζι Γιούσε, παραδέχθηκε ότι η απόφαση να ζητηθεί από τους εργαζομένους να επιστρέψουν στο κτίριο ήταν λανθασμένη.

«Οι οδηγίες που δόθηκαν εκείνη τη στιγμή ήταν ακατάλληλες και το μετανιώνω ειλικρινά», δήλωσε, σύμφωνα με το NHK.

Αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι, «κοιτάζοντάς το σήμερα, δεν άξιζε να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή», προσθέτοντας ότι η εταιρεία εξετάζει πώς θα διαχειριστεί την υπόθεση.

Suite à la polémique, le président et le directeur commercial de l’entreprise Habita se sont rendus à la veillée funèbre de l’une des victimes, où ils ont présenté leurs excuses à la famille. Le président a qualifié cette décision de “terrible erreur”. Le directeur commercial… pic.twitter.com/y0BQzLIi29 — ⛩ Ryo Saeba | Japon XYZ ⛩ (@Ryo_Saeba_3) August 3, 2026

«Έπρεπε να επιστρέψω για τα χρήματα»

Ένα από τα δύο θύματα ήταν η 22χρονη Κουρούμι Οτάκε, ενώ η ταυτότητα του δεύτερου εργαζομένου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με συγγενείς της, η νεαρή είχε βγει με ασφάλεια από το εμπορικό κέντρο μετά τον σεισμό και συνάντησε συγγενικό της πρόσωπο έξω από το κτίριο.

Του είπε όμως ότι έπρεπε να επιστρέψει, επειδή η εταιρεία της είχε ζητήσει να μεταφέρει τα χρήματα από την ταμειακή μηχανή στο χρηματοκιβώτιο.

Το γεγονός επιβεβαίωσαν δύο εκπρόσωποι της Habita, οι οποίοι επισκέφθηκαν την οικογένεια της Οτάκε για να ζητήσουν συγγνώμη.

«Αν δεν είχε επιστρέψει, θα ήταν ακόμη μαζί μας»

Συγγενής της 22χρονης τη χαρακτήρισε άνθρωπο με «έντονο αίσθημα δικαιοσύνης», σημειώνοντας ότι μετά τον θάνατο του πατέρα της πριν από τρία χρόνια είχε αναλάβει να στηρίζει τη μητέρα της.

«Αν δεν είχε επιστρέψει τότε στο κατάστημα, η Κουρούμι θα ήταν ακόμη μαζί με την οικογένειά της», δήλωσε συγγενικό της πρόσωπο στην εφημερίδα Asahi Shimbun.

Η μητέρα της, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, είπε συντετριμμένη: «Η κόρη μου δεν πρόκειται να επιστρέψει».

Η Habita, που ιδρύθηκε το 1976 και διαθέτει περισσότερα από δέκα καταστήματα σε διάφορες επαρχίες της Ιαπωνίας, εξέφρασε τη θλίψη της για την απώλεια των δύο εργαζομένων και ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τις οικογένειές τους.