Σφυροκόπημα της Ρωσίας στην Ουκρανία: Οκτώ νεκροί, 66 τραυματίες – Βαρύ πλήγμα στη Ζαπορίζια

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Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 66 τραυματίστηκαν από τις ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές. Το βαρύτερο πλήγμα δέχθηκε η Ζαπορίζια, όπου ρωσικές αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν δεκάδες θύματα και εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας, Ιβάν Φεντόροφ, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 37 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις στη Ζαπορίζια και τη γύρω περιοχή. Μέσα σε ένα 24ωρο οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 1.083 πλήγματα σε 49 οικισμούς της περιφέρειας, χρησιμοποιώντας 17 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, 790 drones διαφόρων τύπων, πολλαπλούς εκτοξευτές πυραύλων και 275 πυρά πυροβολικού. Οι τοπικές αρχές κατέγραψαν 298 αναφορές για ζημιές σε κατοικίες, υποδομές και οχήματα.

Το πρωί της Κυριακής νέα ρωσική επίθεση προκάλεσε εκτεταμένη διακοπή ρεύματος, αφήνοντας χωρίς ηλεκτροδότηση περίπου 45.000 νοικοκυριά. Μέχρι τις 10:30 τοπική ώρα η ηλεκτροδότηση είχε αποκατασταθεί σε περίπου τους μισούς καταναλωτές, ωστόσο σχεδόν 23.000 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ρεύμα.

181 drones μέσα σε μία νύχτα

Παράλληλα, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 181 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 163 drones, ενώ 14 έπληξαν 13 διαφορετικές τοποθεσίες. Συντρίμμια από καταρριφθέντα drones έπεσαν σε ακόμη δύο περιοχές.

Νεκροί και τραυματίες σε πολλές περιφέρειες

Στην περιφέρεια Ντονέτσκ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν 27 επιθέσεις σε κατοικημένες περιοχές, ενώ 605 άμαχοι, ανάμεσά τους 30 παιδιά, απομακρύνθηκαν από τις περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Στο Ντνιπροπετρόφσκ, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Σινελνικόβε, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν στην περιοχή Νικόπολης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε επιχειρήσεις, καταστήματα, πολυκατοικίες, κατοικίες και οχήματα.

Στη Χερσώνα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, ενώ υπέστησαν ζημιές πολυκατοικίες, ιδιωτικές κατοικίες, καταστήματα, εκκλησία, μουσείο, πρατήριο καυσίμων και άλλες πολιτικές υποδομές.

Στη Σούμι, μία 88χρονη γυναίκα σκοτώθηκε όταν ρωσικό drone έπληξε ιδιωτική κατοικία, ενώ ακόμη πέντε άμαχοι τραυματίστηκαν από επιθέσεις με drones και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν σχεδόν 90 βομβαρδισμοί σε 35 οικισμούς της περιφέρειας.

Στην περιφέρεια Χαρκόβου, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε, ενώ επιθέσεις με drones προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις, πρατήριο καυσίμων, ταχυδρομικό κέντρο και οχήματα.

Στην περιφέρεια Μικολάιβ, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις με drones. Παράλληλα, υπέστησαν ζημιές σχολικό λεωφορείο, κτήριο λυκείου, λιμενικές εγκαταστάσεις και τρία πολιτικά πλοία.

Προβλήματα στην ηλεκτροδότηση έξι περιφερειών

Η κρατική εταιρεία διαχείρισης του ηλεκτρικού δικτύου Ukrenergo ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές επιθέσεις προκάλεσαν νέες διακοπές ηλεκτροδότησης στις περιφέρειες Ντονέτσκ, Δνιπροπετρόφσκ, Χάρκοβο, Μικολάιβ, Χερσώνα και Σούμι.

Σύμφωνα με την εταιρεία, συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφαλείας, ενώ κάλεσε τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες, λόγω της αυξημένης ζήτησης που προκαλεί το κύμα ζέστης στη χώρα.