Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Προτείνει ενίσχυση των συνόρων για την ανάσχεση της μεταναστευτικής κρίσης στην Ισπανία

Με εκατοντάδες μετανάστες κυρίως από την Αφρική να παραμένουν στην παραλία της Θέουτα, το ενδιαφέρον της ευρωπαϊκής κοινότητας παραμένει στραμμένο στην Ισπανία με τον φόβο νέας μεταναστευτικής κρίσης στη γηραιά ήπειρο.

Εν όψει, μάλιστα, της αυριανής έκτακτης σύσκεψης των κρατών – μελών με αφορμή την αιφνιδιαστική είσοδο μεταναστών στην Ισπανία μέσω του διασυνοριακού περάσματος της Θέουτα, την περασμένη εβδομάδα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απηύθυνε νέα έκκληση για κοινή στρατηγική και ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων με τοποθέτηση ακόμη και φραγμάτων.

Μετά την αιφνιδιαστική είσοδο περί τους 70.000 μετανάστες από το Μαρόκο, οι Ισπανικές Αρχές έχουν επιδοθεί αυτές τις ημέρες σε ένα μπαράζ απελάσεων, ενώ πλέον στο διασυνοριακό πέρασμα της Θέουτα οι Αρχές επεξεργάζονται τα αιτήματα παραμόνης για 862 ανήλικων μεταναστών, που απολαμβάνουν ειδική νομική προστασία από απέλαση.

Προσωρινός καταυλισμός στην Θέουτα

Σήμερα, εκατοντάδες μετανάστες έστησαν καταυλισμό σε μια παραλία του ισπανικού βορειοαφρικανικού θυλάκου της Θέουτα, καθώς οι τοπικές Αρχές προσπαθούν αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονται ακόμη στη μικρή πόλη έπειτα από μαζική εισροή τους στα σύνορα την περασμένη εβδομάδα.

Οι Ισπανικές Αρχές εκτιμούν ότι περίπου 69.500 μετανάστες επέστρεψαν στο Μαρόκο τις τελευταίες τέσσερις ημέρες, μετά τις αρχικές εκτιμήσεις για περίπου 50.000 αφίξεις στη Θέουτα την Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Ο επίσημος απολογισμός των θανάτων στην ισπανική πλευρά των συνόρων ανέρχεται σε 72, με 11 θανάτους να καταγράφονται στη μαροκινή πλευρά.

Σύμφωνα με την El Pais, «μερικοί μετανάστες είπαν ότι έφυγαν καθώς το κλείσιμο των καταστημάτων τούς άφησε χωρίς τρόφιμα». Ενώ, άλλοι, είπαν ότι αντιμετώπισαν «εχθρότητα από τους ντόπιους» και ότι δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν προς την ισπανική ενδοχώρα.

Πυροσβεστική η παρέμβαση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Με αυτά τα δεδομένα, η παρέμβαση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έρχεται να λειτουργήσει πυροσβεστικά, μετά την απόφαση της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας για ενίσχυση των διασυνοριακών ελέγχων τόσο εμπόδιση των θαλάσσιων περασμάτων. Εξάλλου, μετά την αιφνιδιαστική είσοδο μεταναστών στην Ισπανία δεν ήταν λίγοι οι ηγέτες κρατών – μελών, όπως της Ιταλίας, της Δανίας της Φιλανδίας και της Πολωνίας που ζήτησαν ακόμη και αναστολή της εφαρμογής της συνθήκης Σένγκεν.

Έκκληση για κοινή στρατηγική ενίσχυσης των συνόρων

Πάντως, σήμερα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε σήμερα έκκληση για την εξεύρεση μιας «κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, προκειμένου να ενισχυθούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». «Αυτό το επεισόδιο δείχνει με σαφήνεια ότι πρέπει να πάμε πιο μακριά για να ενισχύσουμε τα σύνορά μας στα πιο κρίσιμα σημεία», έγραψε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επιστολή προς τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ που φέρει σημερινή ημερομηνία και την οποία είδαν το Γαλλικό Πρακτορείο και το πρακτορείο Ρόιτερς.

Πρόταση ακόμη και για φυσικούς φράχτες

Μεταξύ των λύσεων που προτείνει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι «αυξημένη εποπτεία και, εφ’ όσον αυτό είναι απαραίτητο, η χρησιμοποίηση φυσικών φρακτών». Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι «η προστασία του συνόλου των εξωτερικών συνόρων μας είναι μια ευρωπαϊκή ευθύνη που μοιράζεται». Πρόκειται για μια δήλωση, η οποία επιχειρεί να κατευνάσει τους ηγέτες με σκληρή αντι – μεταναστευτική πολιτική.

Έτσι, λοιπόν, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε στην επιστολή της ότι η αυριανή έκτακτη συνεδρίαση των υπουργών των κρατών – μελών «θα επιτρέψει να αντληθούν μαθήματα από το επεισόδιο της Θέουτα και να εξεταστεί μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις προκλήσεις που συνδέονται με την παράτυπη μετανάστευση»

«Σε συνεργασία με την Ισπανία, ειδικά σε ό,τι έχει σχέση με τη Θέουτα και τη Μελίγια (σ.σ. τον άλλο ισπανικό θύλακο στη βόρεια Αφρική, θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για τη διαχείριση των συνόρων και να βελτιώσουμε την τεχνική και οικονομική υποστήριξή μας στο Μαρόκο», γράφει στην επιστολή της η Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Υπενθυμίζουμε, πάντως, ότι τους τελευταίους μήνες οι Βρυξέλλες αυστηροποίησαν τους μεταναστευτικούς κανόνες, επιτρέποντας κυρίως στα κράτη – μέλη να στέλνουν αιτούντες άσυλο σε κέντρα υποδοχής εκτός των συνόρων της ΕΕ, τους λεγόμενους «κόμβους επιστροφής».