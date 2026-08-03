Τραμπ κατά Ιράν: «Η ηγεσία του είναι απίστευτα διπρόσωπη – Ικετεύουν για συνομιλίες και μετά λένε ότι δεν διαπραγματεύονται»

Την απαίτησή του να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα το Ιράν επαναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η Τεχεράνη κινείται με βραδύτητα ενισχύοντας τους δεσμούς του με το Πακιστάν και το Ομάν.

Ενώ, λοιπόν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε αυτές τις τελευταίες ημέρες να φανεί διαλλακτικός και πρόθυμος για την επανεκκίνηση διαλόγου, σε νέο του μήνυμα εμφανίστηκε σήμερα ιδιαιτέρως επιθετικός προς το Ιράν.

«Η ιρανική ηγεσία είναι απίστευτα διπρόσωπη! Ζητούν συνάντηση — κάποιοι θα έλεγαν «ικετεύουν» —, οι συνομιλίες ξεκινούν, με περισσότερες να έχουν προγραμματιστεί για το άμεσο μέλλον, και δηλώνουν, ανοιχτά και περήφανα, ότι δεν διεξάγουν καμία συζήτηση, ότι δεν συζητείται τίποτα, και ότι ασχολούνται αποκλειστικά με το Ομάν», έγραψε σε επιθετικό τόνο ο Ντόναλντ Τραμπ στο truthsocial.

Στον ίδιο τόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολούθησε αναφερόμενος στους Ιράνους: «Στη συνέχεια, συνεχίζουν με τις συνηθισμένες αλαζονικές δηλώσεις τους, λέγοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ελέγχεται αυστηρά από αυτούς, ενώ στην πραγματικότητα ελέγχεται ήδη πλήρως από το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών και τον ‘αποκλεισμό’ μας ή, όπως λένε ορισμένοι, το ‘Ατσάλινο Τείχος των Ηνωμένων Πολιτειών’!»,

«Τίποτα δεν περνάει προς το Ιράν, εκτός αν το θέλουμε εμείς, και τίποτα δεν θα περάσει, εκτός αν επιτευχθεί μια συμφωνία ή πλήρης παράδοση», υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Είτε το θέλει να το παραδεχτεί το Ιράν είτε όχι, στην πραγματικότητα μιλάμε για τη λύση ενός προβλήματος που οι ίδιοι έχουν προκαλέσει εδώ και δεκαετίες», είπε. «Είναι πολύ απλό: ΤΟ ΙΡΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΟΤΕ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!», κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέροντας το αρχικό του αίτημα και τον αρχικό του ισχυρισμό για την έναρξη των επιθέσεων της 28η Φεβρουαρίου 2026.