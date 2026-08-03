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Ιράν: Κοντά σε συμφωνία με το Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ – Επιδιώκει επανεκκίνηση συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Το Ιράν βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ομάν για ζητήματα που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ, ενώ παράλληλα επιδιώκει την επαναφορά του μνημονίου κατανόησης με την Ουάσινγκτον. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται εν μέσω της συνεχιζόμενης σημασίας των Στενών του Ορμούζ ως κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τη διεθνή μεταφορά ενέργειας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ιράν βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ομάν για ζητήματα που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας της χώρας.
  • Ο Χασάν Κασαβί επιβεβαίωσε ότι οι Ιρανοί διαμεσολαβητές εργάζονται για την επαναφορά του μνημονίου κατανόησης με την Ουάσινγκτον, σε μια προσπάθεια αναθέρμανσης των επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.
  • Οι δηλώσεις αυτές έρχονται ενώ παραμένει στο επίκεντρο η κατάσταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά ενέργειας διεθνώς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το Ιράν βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ομάν για ζητήματα που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας της χώρας.

Ο Χασάν Κασαβί επιβεβαίωσε επίσης ότι οι Ιρανοί διαμεσολαβητές εργάζονται για την επαναφορά του μνημονίου κατανόησης με την Ουάσινγκτον, σε μια προσπάθεια αναθέρμανσης των επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται τη στιγμή που στο επίκεντρο παραμένει η κατάσταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά ενέργειας διεθνώς.

Πηγή: Al Jazeera

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