Ιράν: Κοντά σε συμφωνία με το Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ – Επιδιώκει επανεκκίνηση συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Το Ιράν βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ομάν για ζητήματα που αφορούν τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας της χώρας.

Ο Χασάν Κασαβί επιβεβαίωσε επίσης ότι οι Ιρανοί διαμεσολαβητές εργάζονται για την επαναφορά του μνημονίου κατανόησης με την Ουάσινγκτον, σε μια προσπάθεια αναθέρμανσης των επαφών μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται τη στιγμή που στο επίκεντρο παραμένει η κατάσταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τη μεταφορά ενέργειας διεθνώς.

Πηγή: Al Jazeera