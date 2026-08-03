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Νέα Υόρκη: Συνελήφθη 42χρονος μετά από έρευνα για κατά συρροή βιασμούς ανηλίκων

Ένας 42χρονος άνδρας, ο Στίβεν Τσαρλς, συνελήφθη στη Νέα Υόρκη και κατηγορείται για σειρά υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Οι φερόμενες πράξεις τελέστηκαν σε διάστημα οκτώ ετών στην περιοχή του Μπρονξ, με τον κατηγορούμενο να προσεγγίζει θύματα σε καταφύγια φιλοξενίας.

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Νέα Υόρκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας 42χρονος άνδρας στη Νέα Υόρκη, ο οποίος κατηγορείται για σειρά υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
  • Οι καταγγελλόμενες πράξεις φέρεται να τελέστηκαν σε διάστημα οκτώ ετών στην περιοχή του Μπρονξ. Μεταξύ των θυμάτων περιλαμβάνονται πέντε ανήλικοι, κυρίως αγόρια, και ένα 13χρονο κορίτσι.
  • Ο 42χρονος φέρεται να προσέγγιζε τα θύματα σε καταφύγια φιλοξενίας στο Μπρονξ. Ο Στίβεν Τσαρλς συνελήφθη την Παρασκευή και παραμένει υπό κράτηση.

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Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας 42χρονος άνδρας από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος κατηγορείται για σειρά υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, οι καταγγελλόμενες πράξεις φέρεται να τελέστηκαν σε διάστημα οκτώ ετών στην περιοχή του Μπρονξ.

Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης, ο Στίβεν Τσαρλς συνελήφθη την Παρασκευή και κατηγορείται για περισσότερα από 30 αδικήματα, μεταξύ των οποίων, έξι περιπτώσεις βιασμού και πέντε κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος ανηλίκων. Οι φερόμενες πράξεις τοποθετούνται χρονικά από την 1η Ιανουαρίου 2018 έως τις 5 Μαΐου 2026.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι ο 42χρονος φέρεται να προσέγγιζε τα θύματα σε καταφύγια φιλοξενίας στο Μπρονξ και στη συνέχεια να τα κακοποιούσε σε κατοικίες στις περιοχές Morris Heights, Baychester και Soundview.

Μεταξύ των θυμάτων, σύμφωνα με την αστυνομία, περιλαμβάνονται πέντε ανήλικοι, κυρίως αγόρια ηλικίας 10, 11, 13 και 16 ετών, καθώς και ένα 13χρονο κορίτσι και ένας 18χρονος.

Οι καταγγελίες έγιναν γνωστές στις Αρχές το τελευταίο διάστημα, ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ένα από τα θύματα φέρεται να ήταν συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου.

Ο Τσαρλς συνελήφθη μία ημέρα μετά τη δημοσιοποίηση έκκλησης της αστυνομίας προς το κοινό για τον εντοπισμό του. Παραμένει υπό κράτηση και αναμενόταν να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στο Μπρονξ.

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