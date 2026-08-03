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Μία ανάσα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ ο Ντάνιελ Τάις

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάνιελ Τάις, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει σε διετές συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 2,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Η μεταγραφή αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την επίσημη αποδέσμευση του Γερμανού σέντερ από τη Βιλερμπάν, λόγω οικονομικών δυσκολιών του γαλλικού συλλόγου.

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Αθλητισμός

Ντάνιελ Τάις, Μακάμπι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάνιελ Τάις βρίσκεται η Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.
  • Το μόνο που απομένει είναι η επίσημη αποδέσμευση του Γερμανού σέντερ από τη Βιλερμπάν, με τις οικονομικές δυσκολίες του γαλλικού συλλόγου να οδηγούν στη λύση της συνεργασίας.
  • Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ο 33χρονος θα επιστρέψει στην Ευρωλίγκα, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του βασικού σέντερ στη Μακάμπι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πολύ κοντά στην απόκτηση του Ντάνιελ Τάις βρίσκεται η Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς σύμφωνα με το Sport5, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών, με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα 2,2 εκατομμύρια δολάρια.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι η επίσημη αποδέσμευση του Γερμανού σέντερ από τη Βιλερμπάν, με την οποία υπέγραψε νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο, οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο γαλλικός σύλλογος αναμένεται να οδηγήσουν στη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετακίνησή του στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η Μακάμπι κινήθηκε άμεσα μόλις κορυφαίοι παίκτες της Βιλερμπάν τέθηκαν υπό αποχώρηση, προσφέροντας στον Τάις το ρόλο του βασικού σέντερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

 

Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ο 33χρονος σέντερ θα επιστρέψει στην Ευρωλίγκα για τρίτη διαφορετική ομάδα, μετά τις θητείες του σε Μπάμπεργκ και Μονακό, με την οποία αγωνίστηκε την τελευταία μιάμιση σεζόν.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο διεθνής Γερμανός μέτρησε κατά μέσο όρο 9,7 πόντους με εντυπωσιακό ποσοστό ευστοχίας 69,2% εντός πεδιάς, ενώ πρόσθεσε 5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, εκ των οποίων τα 1,7 ήταν επιθετικά.

Η κορυφαία επιθετική του εμφάνιση ήρθε απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όταν σημείωσε 17 πόντους.

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