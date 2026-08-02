Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας 2026: «Χρυσός» ο Πέτρος Γκαϊδατζής – Χάλκινο μετάλλιο για τον Στέφανο Ντούσκο και τη Γαβριέλα Λιόλιου

Ο εκπληκτικός Πέτρος Γκαϊδατζής κατάφερε να κάνει μια ονειρική κούρσα στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας 2026 και να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης.

Ο Έλληνας σκιφίστας δεν έχασε ποτέ το προβάδισμα που είχε από την αρχή της κούρσας, διατηρώντας την διαφορά του από τους αντιπάλους του. Έτσι τερμάτισε στην πρώτη θέση, κατακτώντας το πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, βάζοντας πλώρη για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.

Η απονομή του χρυσού μεταλλίου:

Χάλκινο μετάλλιο για τον Στέφανο Ντούσκο και τη Γαβριέλα Λιόλιου

Ο Στέφανος Ντούσκος δεν μπορούσε να λείπει από τα μετάλλια, με τον Έλληνα ολυμπιονίκη να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο. Αυτό ήταν το πέμπτο συνεχόμενο μετάλλιο για τον Ντούσκο σε ευρωπαϊκό μετάλλιο μπαίνοντας σε ένα κλειστό κλαμπ, καθώς πρόκειται για ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Έλληνα κωπηλάτη.

Η απονομή:

Η Γαβριέλα Λιόλιου για μια ακόμα φορά βρέθηκε στο βάθρο, κατακτώντας την τρίτη θέση. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στο διπλό σκιφ ελ. βαρών των γυναικών, κατέκτησε και την τρίτη θέση στο τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών και πάτησε για μια ακόμα φορά στο βάθρο.

Η απονομή: