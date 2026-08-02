Πάρος: Ο δήμαρχος ζητεί να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επικίνδυνων ρύπων

Στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου η οποία διεξήχθη την Παρασκευή 31/7 με αφορμή τις πυρκαγιές στο νησί, ο Δήμαρχος, Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς, αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Πάρος με τα σκουπίδια.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο ΦΟΣΔΑ απέστειλε έγγραφο στις 29/7, σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται η μεταφορά ανακυκλώσιμων και ογκωδών απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ. Επιπλέον, όπως σημείωσε ο κ. Μπιζάς, δεν μπορούν να μαζευτούν τα σκουπίδια που είναι γύρω από τους κάδους καθώς και όσα ανακυκλώνονται στους μπλε κάδους.

Ο Δήμαρχος, μίλησε επιπλέον για σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν από τη μη αποκομιδή των απορριμμάτων όπως είναι προβλήματα δημόσιας υγείας, επικίνδυνης ρύπανσης αλλά και πυρκαγιάς σε οποιοδήποτε σημείο της Πάρου.

Όπως αναφέρει το parianostypos.gr, για τους παραπάνω σοβαρούς λόγους, ο κ. Μπιζάς πρότεινε στο Δ.Σ. να ζητηθεί από την Πολιτική Προστασία να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επικίνδυνων ρύπων, πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή.