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Πάρος: Ο δήμαρχος ζητεί να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επικίνδυνων ρύπων

Στην Πάρο, ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε λόγω της κρίσιμης κατάστασης με τα απορρίμματα, την επικίνδυνη ρύπανση και τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και πυρκαγιές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Πάρου, Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς, αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση με τα σκουπίδια, καθώς ο ΦΟΣΔΑ δεν επιτρέπει τη μεταφορά ανακυκλώσιμων και ογκωδών απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ.
  • Από τη μη αποκομιδή των απορριμμάτων προκύπτουν σοβαρά ζητήματα, όπως προβλήματα δημόσιας υγείας, επικίνδυνης ρύπανσης αλλά και κίνδυνος πυρκαγιάς σε οποιοδήποτε σημείο της Πάρου.
  • Για τους παραπάνω λόγους, ο κ. Μπιζάς πρότεινε να ζητηθεί από την Πολιτική Προστασία να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω «επικίνδυνων ρύπων», πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου η οποία διεξήχθη την Παρασκευή 31/7 με αφορμή τις πυρκαγιές στο νησί, ο Δήμαρχος, Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς, αναφέρθηκε στη δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζει η Πάρος με τα σκουπίδια.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, ο ΦΟΣΔΑ απέστειλε έγγραφο στις 29/7, σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται η μεταφορά ανακυκλώσιμων και ογκωδών απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ. Επιπλέον, όπως σημείωσε ο κ. Μπιζάς, δεν μπορούν να μαζευτούν τα σκουπίδια που είναι γύρω από τους κάδους καθώς και όσα ανακυκλώνονται στους μπλε κάδους.

Ο Δήμαρχος, μίλησε επιπλέον για σοβαρά ζητήματα που προκύπτουν από τη μη αποκομιδή των απορριμμάτων όπως είναι προβλήματα δημόσιας υγείας, επικίνδυνης ρύπανσης αλλά και πυρκαγιάς σε οποιοδήποτε σημείο της Πάρου.

Όπως αναφέρει το parianostypos.gr, για τους παραπάνω σοβαρούς λόγους, ο κ. Μπιζάς πρότεινε στο Δ.Σ. να ζητηθεί από την Πολιτική Προστασία να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω επικίνδυνων ρύπων, πρόταση η οποία έγινε ομόφωνα αποδεκτή.

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