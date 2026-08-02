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Αποζημιώσεις στους πληγέντες από φυσικές καταστροφές: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και οι προϋποθέσεις

Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) εφαρμόζει ένα πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για την άμεση ανακούφιση των πολιτών μετά από φυσικές καταστροφές, παρέχοντας αναλυτικές πληροφορίες για επιδόματα, δικαιολογητικά και προθεσμίες. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει συντονιστικές ενέργειες και αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές όπως η Μάνδρα Ειδυλλίας, η Θήβα, ο Δήμος Άργους – Μυκηνών, η Δυτική Αχαΐα, η Αιγιάλεια, η Δωρίδα και το Ρέθυμνο, με κλιμάκια μηχανικών της ΓΔΑΕΦΚ να βρίσκονται επί τόπου

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) θέτει σε εφαρμογή πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Αυτές περιλαμβάνουν επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών 600€ και επίδομα έως 6.000€ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής.
  • Για την άμεση οικονομική ενίσχυση, οι πληγέντες πολίτες πρέπει να υποβάλουν αίτηση στον οικείο Δήμο εντός 45 ημερών από την καταστροφή, προσκομίζοντας αντίγραφο του Δελτίου Αυτοψίας της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και τα φορολογικά τους έντυπα Ε1 και Ε9.
  • Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί αυτοψίες από κλιμάκια μηχανικών της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. σε πληγείσες περιοχές, ενώ μετά την οριοθέτηση χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης και στεγαστική συνδρομή με 100% Δωρεάν Κρατική Αρωγή για επισκευή ή ανακατασκευή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με στόχο την άμεση ανακούφιση των πολιτών και την αποκατάσταση των ζημιών μετά από φυσικές καταστροφές, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) θέτει σε εφαρμογή ένα πλαίσιο οικονομικών ενισχύσεων.

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Στο ενημερωτικό φυλλάδιο που εκδόθηκε αποτυπώνονται αναλυτικά τα διαθέσιμα επιδόματα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των δικαιούχων.

Αναλυτικά:

Μετά την εκδήλωση φυσικής καταστροφής, κλιμάκια μηχανικών της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. διενεργούν αυτοψίες μετακαταστροφικού ελέγχου σε κτήρια των πληγεισών περιοχών, προκειμένου να:

  • εντοπισθούν τα επικίνδυνα κτήρια
  • εκτιμηθεί εάν τα κτήρια παρουσιάζουν βλάβες, οι οποίες τα καθιστούν ακατάλληλα για χρήση
  •  διαπιστωθεί η έκταση των βλαβών από τη φυσική καταστροφή, ώστε να χορηγηθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε πληγέντες και να οριοθετηθεί η πληγείσα περιοχή.

Οικονομικές ενισχύσεις προς πληγέντες

• Αμέσως μετά την κήρυξη των πληγεισών περιοχών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και τη διενέργεια αυτοψιών από κλιμάκια της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. χορηγούνται σε πληγέντες πολίτες :

1. Επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ύψους 600 € για πληγείσες κύριες κατοικίες.
2. Επίδομα για αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσυσκευής έως 6.000€ για πληγείσες κύριες κατοικίες. Για τις δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό μειώνεται κατά 50%.

Απαιτείται η υποβολή, στον οικείο Δήμο, σχετικής αίτησης από τους πληγέντες πολίτες, το ταχύτερο δυνατό και πάντως όχι αργότερα των 45 ημερών από την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής, προσκομίζοντας συνημμένα:

• αντίγραφο του Δελτίου Αυτοψίας της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., που εκδόθηκε για το πληγέν κτήριο,
• τα φορολογικά τους έντυπα Ε1 και Ε9 τελευταίου φορολογικού έτους,

• σε περίπτωση ατόμων με αναπηρίες, την απόφαση έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή βεβαίωση χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.

Πληροφορίες : Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Αιγαίου & Κρήτης (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Α.Κ.)
Τηλ. Επικοινωνίας 2131331434, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

• Σε συνέχεια μετά την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) για την «οριοθέτηση» πληγεισών περιοχών από την φυσική καταστροφή, επιπλέον των ανωτέρω, χορηγούνται:
3. Επιδότηση προσωρινής στέγασης, ποσού από 300€ έως 500€, για πολίτες των οποίων η κύρια κατοικία έχει πληγεί από τη φυσική καταστροφή.
4. Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτηρίων (που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις) με ποσοστό 100% Δωρεάν Κρατικής Αρωγής (Δ.Κ.Α.).

Απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., σχετικής αίτησης από τους πληγέντες πολίτες. Η αρμόδια υπηρεσία, η αποκλειστική προθεσμία υποβολής αίτησης και απαιτούμενα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, καθορίζονται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α.

Πληροφορίες: Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.)
Τηλ. Επικοινωνίας 2131331286, Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

 

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