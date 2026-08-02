LIVE UPDATE
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Στον εισαγγελέα οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στη Βοιωτία

Δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική οδηγούνται στον εισαγγελέα Θήβας, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΜΕΓΑΡΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική, οδηγούνται ενώπιον της εισαγγελικής αρχής στη Θήβα, κατηγορούμενοι για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο.
  • Η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθηρισμούς σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες, λόγω ταλάντωσης των αγωγών, όπως προέκυψε από την έρευνα.
  • Συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που υπέγραψε τη μελέτη και ο εργολάβος που κατασκεύασε το δίκτυο, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στη Θήβα, οδηγούνται οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και στη συνέχεια επεκτάθηκε στην Αττική. Σε βάρος τους, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.

Δύο συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία: Εντοπίστηκαν από βίντεο – Το σημείο μηδέν και η αυτοψία

Οι μοιραίοι σπινθήρες στο «σημείο μηδέν» της φωτιάς…

Ειδικότερα, τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που μετέβησαν στα σημεία έναρξης και ανέλαβαν τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών εκδήλωσής της, προχώρησαν σε εκτεταμένες αυτοψίες στο πεδίο, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συνέλεξαν κρίσιμα ευρήματα και αξιοποίησαν βίντεο, στο οποίο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθηρισμούς. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βοιωτία στην Αττική. Η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου.

Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί. Ο ένας, με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος, ως εργολάβος, είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επισημαίνεται ότι στο σημείο μηδέν, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, έγινε εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, ηλεκτρολόγου μηχανικού. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χωρίς να εντοπιστεί.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ