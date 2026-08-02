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Φωτιά στην Κεφαλονιά: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων πεζοπόρων τμημάτων, οχημάτων και εναέριων μέσων, επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς την 1η Αυγούστου 2026. Εκδόθηκαν πολλαπλά μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από ευρύτερες περιοχές προς το Αργοστόλι, τη Ρατζακλί και τη Σκάλα, ενώ μηχανήματα έργου συνδράμουν στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς, χθες 1 Αυγούστου 2026, περίπου στις 23:20. Επιχειρούν 66 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 19 οχήματα.
  • Εκδόθηκαν πολλαπλά μηνύματα από το 112 για την ενημέρωση και την απομάκρυνση κατοίκων από την ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς στην Κεφαλονιά.
  • Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ μηχανήματα έργου συνεχίζουν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Πάστρα Κεφαλονιάς, χθες 1 Αυγούστου 2026, περίπου στις 23:20. Επιχειρούν 66 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 19 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση, μέχρι στιγμής, έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης, για την ενίσχυση των δυνάμεων της πυρκαγιάς έχει προγραμματιστεί να μεταβούν με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος 6 πυροσβέστες της 9ης ΕΜΟΔΕ και ακτοπλοϊκώς από το λιμάνι της Κυλλήνης 15 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος συνδράμει με υδροφόρες και μηχανήματα έργου ο Δήμος Αργοστολίου.

Υπενθυμίζεται ότι εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112

1. Στις 00:20 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς
2. Στις 01:21, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Κρεμμύδι με κατεύθυνση προς Αργοστόλι
3. Στις 01:43 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Μαρκόπουλο με κατεύθυνση προς Αργοστόλι.
4. Στις 02:17 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Κατελειό με κατεύθυνση προς Αργοστόλι.
5. Στις 02:59 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Κάτω Κατελειό με κατεύθυνση προς Ρατζακλί και Σκάλα.
6. Στις 03:29 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Χιονάτα, Θηράμονα και Μαυράτα με κατεύθυνση προς Αργοστόλι.

Μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας αλλά και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν τις διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν κατορθώσει να ανακόψουν τα μέτωπα της πυρκαγιάς.

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