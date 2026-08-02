Συνελήφθη 44χρονος για εμπρησμό από πρόθεση για τη φωτιά στην Κεφαλονιά – Είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν για συναφή υπόθεση

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Στη σύλληψη ενός 44χρονου για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές της Πυροσβεστικής για τη φωτιά που μαίνεται στη Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, άμεση ήταν η κινητοποίηση των Ανακριτικών Υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αργοστολίου υπό τη συνεχή καθοδήγηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση εμπρησμού από πρόθεση, που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 1 Αυγούστου 2026 και ώρα 23:21, στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ένας ημεδαπός, ηλικίας 44 ετών, φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά με χρήση γυμνής φλόγας, με αποτέλεσμα μέχρι αυτή την ώρα να καεί έκταση περισσότερη από 6.000 στρεμμάτων.

Ύστερα από τη διενεργηθείσα προανάκριση και τις σχετικές εντολές των εισαγγελικών Αρχών ο ανωτέρω συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, για το αδίκημα του εμπρησμού από πρόθεση, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεσεις εμπρησμών, ενώ είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις.

Πυρκαγιές: 257 συλλήψεις από την αρχή του 2026

Σημειώνεται ότι, από 1 Ιανουαρίου έως και 2 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 642 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 952.026,36 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 257 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 228 (88,72%) είναι από αμέλεια και οι 29 (11,28%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για κάθε ύποπτη πυρκαγιά, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά μέσα και προχωρώντας άμεσα στη σύλληψη και παραπομπή στη Δικαιοσύνη όσων ενεργούν με πρόθεση.

Το Πυροσβεστικό Σώμα καθιστά σαφές ότι ο εμπρησμός από πρόθεση αποτελεί εγκληματική πράξη εξαιρετικής βαρύτητας και θα αντιμετωπίζεται χωρίς καμία ανοχή. Κάθε υπαίτιος θα εντοπίζεται, θα συλλαμβάνεται και θα λογοδοτεί για τις συνέπειες των πράξεών του, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον και απειλούν περιουσίες και κρίσιμες υποδομές.