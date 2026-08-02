Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Κεφαλονιά – Μία σύλληψη για εμπρησμό

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Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στην Κεφαλονιά, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες πυροσβεστών και εθελοντών. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στο Κρεμμύδι και επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς Μαρκόπουλο και Κατελειό.

Όπως μεταδίδει τον inkefalonia, οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά σε σπίτια του Μαρκόπουλο περνώντας τον επαρχιακό δρόμο και προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Εστάλησαν έξι 112 για εκκένωση επτά περιοχών

Για προληπτικούς λόγους δόθηκε εντολή εκκένωσης επτά περιοχών: Μαυράτα, Χιονάτα, Θηράμωνας, Κάτω Κατελειό, Κατελειό, Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 02/08 ξεκίνησαν να επιχειρούν στα μέτωπα της νοτιοανατολικής Κεφαλονιάς και εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Από το λιμάνι της Πάτρας, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς στο νησί, 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα προκειμένου να ενταχθούν στη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης στη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού, σε δασική έκταση στην Πάστρα

Επιχειρούν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 12 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση, μέχρι στιγμής, έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και1 ελικόπτερο.