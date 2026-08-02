LIVE UPDATE
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στην Κεφαλονιά – Μία σύλληψη για εμπρησμό

Η φωτιά στην Κεφαλονιά παραμένει σε εξέλιξη, παρά τις προσπάθειες πυροσβεστών και εθελοντών, έχοντας ξεκινήσει από το Κρεμμύδι και επεκταθεί προς Μαρκόπουλο και Κατελειό. Οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά σε σπίτια στο Μαρκόπουλο, οδηγώντας στην εκκένωση επτά περιοχών για προληπτικούς λόγους μέσω μηνυμάτων 112. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύονται με επίγεια και εναέρια μέσα, καθώς και με επιπλέον προσωπικό και οχήματα που μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς από την Πάτρα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στην Κεφαλονιά, η οποία ξεκίνησε στο Κρεμμύδι και επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς Μαρκόπουλο και Κατελειό.
  • Οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά σε σπίτια στο Μαρκόπουλο, με αποτέλεσμα να σταλούν έξι 112 για την προληπτική εκκένωση επτά περιοχών.
  • Ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις με 10 πυροσβέστες και 5 οχήματα από την Πάτρα, ενώ επιχειρούν 52 πυροσβέστες, εθελοντές, 12 οχήματα και εναέρια μέσα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στην Κεφαλονιά, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες πυροσβεστών και εθελοντών. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στο Κρεμμύδι και επεκτάθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς Μαρκόπουλο και Κατελειό.

LIVE – Πύρινος εφιάλτης σε Φωκίδα και Βοιωτία: Μαίνονται τα μέτωπα σε Βένιζα και Ψάθα, νέα φωτιά στην Κεφαλονιά – Στη μάχη τα εναέρια μέσα

Όπως μεταδίδει τον inkefalonia, οι φλόγες έφτασαν πολύ κοντά σε σπίτια του Μαρκόπουλο περνώντας τον επαρχιακό δρόμο και προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών.

Κεφαλονιά: Ενεργοποιήθηκε το 112 για την πυρκαγιά στην περιοχή Πάστρα

Εστάλησαν έξι 112 για εκκένωση επτά περιοχών

Για προληπτικούς λόγους δόθηκε εντολή εκκένωσης επτά περιοχών: Μαυράτα, Χιονάτα, Θηράμωνας, Κάτω Κατελειό, Κατελειό, Μαρκόπουλο, Κρεμμύδι.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 02/08 ξεκίνησαν να επιχειρούν στα μέτωπα της νοτιοανατολικής Κεφαλονιάς και εναέρια μέσα πυρόσβεσης.

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΕΔΔΗΕ – Αρνήθηκε τις κατηγορίες

Από το λιμάνι της Πάτρας, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς στο νησί, 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα προκειμένου να ενταχθούν στη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης στη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού, σε δασική έκταση στην Πάστρα

Επιχειρούν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 12 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση, μέχρι στιγμής, έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και1 ελικόπτερο.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ